Nóri nechcú riskovať a ukončili sezónu: Veľký glóbus má už majiteľa

Svetový pohár v behu na lyžiach 2019/2020 má už istého celkového víťaza. V predstihu sa ním stal Alexander Boľšunov (23).

Dvadsaťtriročný štvornásobný olympijský medailista je prvý Rus, ktorý ovládol hodnotenie seriálu SP. Pred ním to dokázali Vladimír Smirnov či Alexander Zavialov, ale obaja vo farbách Sovietskeho zväzu.

Do konca súťažného ročníka zostáva absolvovať ešte päť pretekov, ale Boľšunovovi zahralo do karát rozhodnutie nórskeho reprezentačného tímu na čele s jeho najväčšou hviezdou Johannesom Hösflotom Klaebom predčasne ukončiť sezónu a nezúčastniť sa zostávajúcich podujatí v Kanade (Québec, Canmore) a Spojených štátoch amerických (Minneapolis). Správu o absencii Nórov priniesla tamojšia televízna stanica NRK.

V aktuálnom poradí SP je Boľšunov na čele so ziskom 2221 bodov, jeho najväčší vyzývateľ a obhajca triumfu z predchádzajúcich dvoch sezón Klaebo má na konte 1726 bodov, čiže o 495 bodov menej, čo prakticky nepreklenuteľný rozdiel. Aj za ním nasledujú ďalší Nóri - Paul Golberg (1311), Simen Hegstad Krüger (1260), Schur Röthe (1257).

"Vzhľadom na riziko šírenia koronavírusu je v tejto situácii našou povinnosťou uprednostniť zdravie pred dosiahnutím úspechu," povedal Thorbjörn Skogstad, šéf komisie behu na lyžiach v rámci Nórskej lyžiarskej federácii.

Pre Boľšunova je to najväčší úspech v seriáli Svetového pohára, v minulej sezóne 2018/2019 skončil v celkovej klasifikácii druhý za Klaebom. Svojím triumfom prerušil nórsku dominanciu, keď Nóri z predchádzajúcich siedmich ročníkov SP vyhrali celkového hodnotenie šesťkrát, pričom doteraz ťahali štvorročnú šnúru so ziskom veľkého krištáľového glóbusu. V kategórii žien má istotu prvenstva Nórka Therese Joahugová, pre ktorú je to po rokoch 2014 a 2016 tretí celkový úspech.

V aktuálnom poradí SP v behu na lyžiach mužov sa nachádza aj jediný slovenský reprezentant. Ján Koristek sa so ziskom 5 bodov nachádza na 143. priečke.

Aktuálne celkové poradie Svetového pohára v behu na lyžiach 2019/2020:

muži: 1. Alexander Boľšunov (Rus.) 2221, 2. Johannes Hösflot Klaebo 1726, 3. Paul Golberg 1311, 4. Simen Hegstad Krüger 1260, 5. Schur Röthe (všetci Nór.) 1257, ... 143. Ján Koristek (SR) 5.