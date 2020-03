Princa Harryho zosmiešnili ruskí komici vydávajúci sa za Gretu Thunberg: Tomu sa povie opovážlivosť

Britský princ Harry sa stal ďalším terčom ruských komikov Alexeja Stoljarova a Vladimira Kuznecova. Tí sa vydávali za Gretu Thunberg a jej otca Svanteho.

Zavolali vojvodovi zo Sussexu a pýtali sa ho na rôzne otázky týkajúce sa politikov aj súkromného života. Telefonát potom ruské duo zverejnilo. A tak sa svet baví tým, ako sa Harry smeje pri svojom vyhlásení, že život normálneho človeka je oveľa lepší ako život člena britskej kráľovskej rodiny. ,,Môžem vás uistiť, že manželstvo s princom alebo princeznou nie je také, ako sa to zdá byť," vtipkuje Harry v telefonáte, keď sa domnieva, že hovorí sa sedemnásťročnou aktivistkou Gretou.



Telefonát zaobstarali Kuznecov a Stoljarov s princom prostredníctvom pevnej linky v jeho sídle na ostrove Vancouver. Vlastne išlo o dva rozhovory, k prvému došlo na Silvestra a druhý sa uskutočnil 22. januára. Ruská dvojica teraz zverejnila telefonáty na internete a doplnila ich klipom, v ktorom na otázky odpovedá komiksová verzia Harryho.

,,Môžete mi hovoriť ako chcete, Harry je v pohode," odpovedá princ falošnej Grete, ktorá si nie je istá tým, ako ho má oslovovať.

Na otázku, aké bolo rozhodnutie odísť z kráľovskej rodiny, Harry reaguje: ,,No, to je zrejme rozhovor, ktorý by mal prebehnúť inokedy, má to veľa vrstiev, veľa dielikov jednej veľkej skladačky. Ale niekedy to správne rozhodnutie nie je práve to ľahké. A toto rozhodnutie určite nebolo ľahké, ale bolo to správne rozhodnutie pre našu rodinu, správne rozhodnutie, aby som mohol ochrániť svojho syna. A myslím, že na celom svete je mnoho ľudí, ktorí sa s nami dokážu stotožniť a rešpektujú nás v tom, že sme dali prednosť rodine. Ale áno, je to zradné rozhodnutie. Ale začneme nový život. "