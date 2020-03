Bohdalová sa vráti na obrazovky v šou Zlatá maska: Prezradila, ako si sadli celebrity v porote

Osemdesiatosemročná Jiřina Bohdalová vlani prekvapila účasťou v Česko Slovensko má talent a teraz sa na našich obrazovkách objaví opäť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Herečka kývla na rolu porotkyne vo veľkolepo spracovanej šou Zlatá maska, ktorá s odkladom odštartuje na obrazovkách Jojky. My vám s českou legendou prinášame exkluzívny rozhovor.

Vlani ste sa objavili ako zastupujúca porotkyňa v šou Česko Slovensko má talent. Aká to bola pre vás skúsenosť?

Úplne nezvyklá... Bola som prvýkrát v nejakej porote a ohromne som si to užívala. Predo mnou sa odohrávali výkony, ktoré človek len tak nevidí. Obdivovala som tých ľudí a bavilo ma to. Musím povedať, že mňa baví akákoľvek súťaž, som hravá.

Bol práve Talent motiváciou, že ste prijali pozvanie aj do novej šou Zlatá maska?

Trošku áno, aj keď som nevedela, že sa to bude nakrúcať v Budapešti, bohužiaľ, to mi povedali až neskôr. Predsa len je to s mojím časom komplikované, ale nakoniec, ako som hovorila, mňa súťaže bavia, takže je to v poriadku. Stále je na čo pozerať, navyše som v spoločnosti Miša Hudáka, Libora Boučka a Kuba Prachařa, takže som vlastne medzi svojimi. Medzi mladými chlapcami, ktorých obdivujem.

Jakuba a Libora dlhé roky poznáte, ale vraj je to rovnako aj s Mišom Hudákom. Ako to?

S Mišom sme sa spoznali v obci Habura. Som už niekoľko rokov čestným občanom tejto východoslovenskej obce, na čo som celkom pyšná. Tí Rusíni sú veľmi príjemní a majú otvorené srdce. Aspoň ja som ich tak spoznala. A ak sa to dá, tak tam vždy jazdím na Dni Habury.

Ako ste sa dostali k našim Rusínom?

Dostala som sa k nim cez môjho kamaráta Ľuboša. Niektorí ľudia ma s ním dávajú stále dokopy. (smiech) Ale je to len kamarát, naozaj. On pochádza z neďalekej Sniny a k Rusínom inklinuje. Raz ma tam zaviedol a mne sa tam veľmi zapáčilo, padli sme si do oka.

Líši sa podľa vás niečím slovenské publikum od českého?

Ja si myslím, že nie. Nevnímam to tak. Viete, ja som starší človek a stále nás beriem ako Československo. Mne sa nepodarilo rozdeliť to. (smiech)

V šou Zlatá maska ste okrem iného detektívom, snažíte sa odhaliť, kto spieva pod ktorou maskou. Čo je na tom ťažké a čo zábavné?

To hádanie veľmi zábavné nie je, zvlášť pre mňa, lebo nemám také dobré uši ako chlapci vedľa mňa. Zvlášť Kubo, to je hudobník. Ja mám absolútny hluch, takže pod maskami spoznávam úplne iných ľudí ako on. Ale zase som zástupca hluchých, a to ma na tom baví. (smiech) A musím povedať, že tie masky sú nádherné. Viem si predstaviť, ako to bude pôsobiť na publikum, hlavne si myslím, že je to rodinná súťaž. Deti sa na to budú pozerať, zaujmú ich tie farby.

Je to medzi vami porotcami tímová práca, alebo každý idete sám za seba?

Každý za seba. Chceme sa dopátrať, kto je pod maskou, i keď mne sa to ani raz nepodarilo. (smiech) Mala som chuť hádať sa, že určite je to ten a ten, že to predsa viem...

A nemáte trochu aj problém so slovenskými účinkujúcimi? Máte nárok už ich nepoznať...

Samozrejme, ale v tejto súťaži nespoznávam ani Čechov. Je to ťažké...

Prečo?

Myslím, že majú trochu skreslené hlasy, aby to nebolo také jednoduché. Potom sú tam aj určité indície, ktoré niečo odhaľujú, ale veľmi tomu neverím. Dá sa hádať podľa postavy, výšky... Ale tápeme. Každý sám za seba rozmýšľa, kto by to tak mohol byť na tom pódiu. Je to športovec? Je to chlap? Alebo ženská?

Táto šou je dosť bizarná...

Áno. Keď to porovnám s Česko Slovensko má talent, tak tam ľudia niečo ukazujú, nejakú svoju šikovnosť, ale tu je to o niečom úplne inom. O hádaní. Ale každého, kto sa skrýva za maskou, obdivujem. Oni sa nesmú nikde ukázať, s prepáčením, ešte aj na WC chodia v maske. To je príšerné! Predstavujem si, akí sú pod ňou spotení, chudáci...

Máte toho pracovne stále veľmi veľa, nedávno ste mali v Prahe divadelnú premiéru...

... Vedieť, aký je tento projekt náročný, tak myslím, že by som to nevzala. Ale zase je tu taký štáb... Mám pocit, že si ma trochu rozmaznávajú, takže som rada, že som medzi nimi. A tí traja chlapci so mnou v porote, to sú kamaráti.

Jakub Prachař na otázku, či sa o vás všetci traja starajú, odpovedal: Nie, ona sa stará o nás...

(smiech) To nie je pravda. Oni sú dobre vychovaní, vidieť to na nich. Ja vyžadujem zábavu, ale aj trochu úcty pri tom, a oni tú úctu k starobe v sebe majú.

O šou Zlatá maska

Ide o spevácku súťaž založenú na kórejskom formáte King of Mask Singer, v ktorej účinkujúci vystupujú zahalení od hlavy až po päty v prepracovaných maskách a vo výpravných kostýmoch, aby tak zakryli najlepšie chránené tajomstvo v televíznej histórii – ich vlastnú identitu. Každý súťažiaci je celebritou, osobnosťou z televíznej obrazovky alebo zo športového či spoločenského života, pričom o jeho speváckych schopnostiach ste doteraz možno netušili. Identita spievajúcich zostáva utajená pred ostatnými súťažiacimi, porotcami a divákmi v štúdiu aj pri obrazovkách po celý čas šou, až kým nezložia masky pri svojom vyradení.

Pravidlá súťaže

Keď Maska spieva, úlohou členov poroty je uhádnuť identitu celebrity, ktorá sa pod ňou ukrýva. Len počas spevu budú mať všetci možnosť počuť skutočný reálny hlas utajenej osobnosti. V každej časti šou dostanú porotcovia niekoľko indícií, ktoré im môžu pomôcť odhaliť identitu Masky. Diváci v štúdiu budú hlasovať za každé vystúpenie a tá Maska, ktorá ich zaujme najmenej, zo šou vypadáva. V závere každej epizódy tak všetkých čaká najzaujímavejšia časť programu – odmaskovanie vypadávajúcej celebrity. Súboj pokračuje každý týždeň spievaním a odhaľovaním identity účinkujúcich až do momentu, keď zostane posledná Maska, ktorá po odhalení získava titul a trofej Zlatá maska.