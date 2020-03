Miloš Bubán o ohrození koronavírusom: Poviem vám, ako sa účinne chrániť

Nový vírus, na ktorý zatiaľ neexistuje protiliek, sa napokon nevyhol ani Slovensku.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Čo si o koronavíruse myslia celebrity, ktoré často cestujú alebo dokonca žijú v Taliansku? Ako sa chránia? Alebo považujú súčasnú panikuza prehnanú?

Miloš Bubán (58), gastroenterológ: Lekári sú ohrození viac

Lekár a známy moderátor Miloš Bubán je známy záľubou v cestovaní. Navštívil už takmer všetky krajiny sveta, a preto sme sa ho spýtali, či ho hroziaci vírus odradil od ďalších cestovateľských plánov. „Tým, že som lekár, vždy dodržiavam aj pri cestovaní zásady ochrany zdravia a mal by som ísť príkladom. Absolvoval som všetky potrebné očkovania a správam sa aj v zahraničí zodpovedne podľa krajiny, v ktorej som, čo sa týka pomerov epidemiológie a hygieny. Pri spomínanom víruse sme odkázaní na obmedzenia, ktoré krajina vyhlási. Takže sa môže stať, že aj plány treba zmeniť podľa situácie a dovolenku podľa potreby aj zrušiť,“ myslí si.

Pri cestovaní dodržiava prísnu hygienu. „Tým, že som na cestách pomerne často, tak sú základné hygienické postupy nutné stále. Časté umývanie rúk, obmedzenie najužšieho kontaktu s ľuďmi a podobne.“ Rúško si však nasadil len raz. „Mal som ho len v Tokiu, ale to skôr zo špásu pri fotení, lebo tam to nosia pomerne často, ale nebol som tam v čase epidémie.“ Paniku podľa uznávaného gastroenterológa šíriť netreba. „Panika, samozrejme, vzniká pri dezinformácii a pri zlej informovanosti. Napríklad rúško chce teraz niekoľko sto miliónov ľudí a pritom na vírus ochorelo len niekoľko tisíc. Ale HIV infekciu má 32 miliónov ľudí a aj tak nepoužívajú kondómy.“

Je teda podľa neho nutné v tomto období cestovať a ako sa chrániť? „Určite by som teraz necestoval do inkriminovanej oblasti. Jednoznačne časté umývanie rúk mydlom a rúška na ochranu pred kašľom a kýchaním sú nutnosť. Ak nemáte rúško a chce sa vám kýchnuť, určite nie do dlane, ale skôr do predlaktia a tiež obmedziť priateľské podávanie rúk, objímanie a bozkávanie. Pri podozrení na vírusové ochorenie musí byť izolácia,“ vysvetľuje a koronavírusu sa obáva. „Vzhľadom na ešte nedostatočné vedomosti o tomto novom víruse, majú lekári vždy obavy z toho, ako sa bude správať a tiež vzhľadom na povolanie, pretože sme viac ohrození ochorením od pacientov ako tí, čo majú iné zamestnanie. Sme takpovediac v prvej línii.“