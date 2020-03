Jiřina Bohdalová sa vracia na slovenské obrazovky: Prečo kývla na ponuku do Zlatej masky?

Osemdesiatosemročná Jiřina Bohdalová vlani prekvapila účasťou v Česko Slovensko má talent a teraz sa na našich obrazovkách objaví opäť.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Herečka kývla na rolu porotkyne vo veľkolepo spracovanej šou Zlatá maska, ktorá na obrazovkách Jojky štartuje najbližší piatok. My vám s českou legendou prinášame exkluzívny rozhovor.

Vlani ste sa objavili ako zastupujúca porotkyňa v šou Česko Slovensko má talent. Aká to bola pre vás skúsenosť?

Úplne nezvyklá... Bola som prvýkrát v nejakej porote a ohromne som si to užívala. Predo mnou sa odohrávali výkony, ktoré človek len tak nevidí. Obdivovala som tých ľudí a bavilo ma to. Musím povedať, že mňa baví akákoľvek súťaž, som hravá.

Bol práve Talent motiváciou, že ste prijali pozvanie aj do novej šou Zlatá maska?

Trošku áno, aj keď som nevedela, že sa to bude nakrúcať v Budapešti, bohužiaľ, to mi povedali až neskôr. Predsa len je to s mojím časom komplikované, ale nakoniec, ako som hovorila, mňa súťaže bavia, takže je to v poriadku. Stále je na čo pozerať, navyše som v spoločnosti Miša Hudáka, Libora Boučka a Kuba Prachařa, takže som vlastne medzi svojimi. Medzi mladými chlapcami, ktorých obdivujem.

Jakuba a Libora dlhé roky poznáte, ale vraj je to rovnako aj s Mišom Hudákom. Ako to?

S Mišom sme sa spoznali v obci Habura. Som už niekoľko rokov čestným občanom tejto východoslovenskej obce, na čo som celkom pyšná. Tí Rusíni sú veľmi príjemní a majú otvorené srdce. Aspoň ja som ich tak spoznala. A ak sa to dá, tak tam vždy jazdím na Dni Habury.