Teploty sa vyšplhajú poriadne vysoko, no Slovensko potrápi vietor: Pre tieto okresy platí výstraha 2.stupňa

Na Slovensku v stredu hrozí vietor, fúkať bude aj na horách.

Výstrahu 2. stupňa pred vetrom na horách vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre okresy Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš a Poprad do 12:00. Následne bude v týchto okresoch, ako aj v ďalších okresoch Žilinského kraja, platiť výstraha 1. stupňa, a to do 22:00. Meteorológovia tiež vydali výstrahu 1. stupňa pred vetrom v okrese Poprad do 11:00. Tieto výstrahy možno očakávať aj vo štvrtok.

Dnes bude oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď, v polohách nad 1 800 metrov pribudne sneženie. Ráno ojedinele hmla. Popoludní možno očakávať ustávanie zrážok a miestami aj zmenšovanie oblačnosti. Bude veľmi teplo. „Najvyššia denná teplota bude 13 až 18 stupňov, na Orave, pod Tatrami a na krajnom severovýchode 8 až 13 stupňov. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov dosiahne oteplenie na 3 stupne,“ uvádza SHMÚ

Fúkať bude prevažne západný, v Above a na Zemplíne južný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na západe v nárazoch okolo 15 m/s (55 km/h). Nad pásmom lesa sa môže vyskytnúť aj víchrica. K večeru bude vietor slabnúť. Predpokladané množstvo zrážok je do 5 mm, v Žilinskom kraji miestami 5 až 15 mm / nad 1800 m do 10 cm snehu.