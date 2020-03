Boston zastavil rozbehnutú Philadelphiu: Chára po dlhej dobe bodoval

Hokejisti Bostonu sa ako prví v tomto súťažnom ročníku NHL dostali na hranicu 100 bodov.

Stalo sa tak zásluhou ich víťazstva vo Philadelphii 2:0 v utorkovom zápase. Domáci nepredĺžili sériu deviatich víťazstiev, hostia vyhrali po piaty raz z ostatných šiestich duelov. Brankár Tuukka Rask, ktorý dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom, si pripísal 36 úspešných zákrokov a 50. shutout v profilige.

Slovenský kapitán Bostonu Zdeno Chára sa druhou asistenciou podieľal na góle Patricea Bergerona z 55. min. Bol to v podaní Cháru štrnásty bod a deviata asistencia v tejto sezóne, čím vyrovnal svoju produktivitu z uplynulého súťažného ročníka (5+9). Čoskoro 43-ročný obranca zabodoval prvýkrát od 12. decembra 2019, keď si rovnako jednu asistenciu pripísal v zápase proti Tampe Bay. Na bod čakal 35 zápasov. Aktuálne Chára odohral 23:49 min (z toho takmer tri a pol minúty v oslabení) s bilanciou 1 asistencia, 1 "hit", 1 zablokovaná strela a 1 plusový bod.

Boston vedie Atlantickú divíziu aj celú NHL o 8 bodov pred Tampou Bay. Do konca základnej časti zostáva obom tímom odohrať 12 zápasov. "Táto súťaž je vyrovnanejšia ako po iné roky. Potrebujete takmer 100 bodov na to, aby ste postúpili do play-off. Snažili sme sa od začiatku zachytiť správnu dynamiku a udržať si ju počas celej sezóny. Dlhodobú časť končíme silní," uviedol Tuukka Rask, cituje ho portál NHL. Rask si daroval päťdesiate "čisté konto" k utorkovým 33. narodeninám. "Je to významný míľnik. Ešte si to ani poriadne neuvedomujem, ale svedčí to o tom, že som už roky v tejto súťaži. Bez množstva odchytaných zápasov by to nešlo," dodal sympatický Fín.

Philadelphia - Boston 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Góly: 49. Grzelcyk (Pastrňák, Krejči), 55. Bergeron (Marchand, Chára).

Zdeno Chára (Boston) odohral 23:49 min, 1 asistencia, 1 "hit", 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod.