Zeman pôjde do karantény: Vybral si ja zámok, do ktorého zamiery po návrate z Číny

Prezident Miloš Zeman nepriamo potvrdil, že sa zúčastní aprílového summitu v Číne. Počíta, že následnú dvojtýždňovú karanténu strávi na zámku v Lánoch. Povedal to v utorok televízii Nova. Summit Číny so 17 stredo- a východoeurópskymi krajinami sa má konať v polovici apríla v Pekingu

Zeman na začiatku roka účasť na summite odmietol kvôli nedostatočným čínskym investíciám v Českej republike. Neskôr Pražský hrad cestu pripustil za podmienky, že sa investície podarí dokončiť. Účasť Zemana na summite potvrdil v posledných dňoch minister zahraničia Tomáš Petříček (ČSSD) aj premiér Andrej Babiš (ANO). Pražský hrad doteraz Zemanovu účasť nepotvrdil, prezident tak ale v utorok nepriamo urobil. Zemanov poradca sa mal po návrate z Číny od všetkých izolovať: Prichytený tam, kde nemal čo hľadať!

Povedal, že v Pekingu, kde je podľa neho situácia ohľadne koronavírusy pokojná, sa chce chrániť rovnako ako ostatné hlavy štátov. Dodal, že keď mu to hygienici dovolia, následnú dvojtýždňový karanténu by trávil na zámku v Lánoch. Cestu Zemana do Pekingu mala pred dvoma týždňami v Pekingu potvrdiť delegácia tvorená kancelárom prezidenta Vratislavom Mynář, jeho poradcom Martinom Nejedlým a členom predstavenstva CITIC Europe Holdings a šéfom Slavie Jaroslav Tvrdík.

Po návrate z Číny do Česka mali zostať dva týždne v karanténe, Nejedlý ale podľa serveru Aktuálně.cz karanténu porušil a obedoval v reštaurácii. Nejedlý to odmietol. "Vynadajú mu, akonáhle ho uvidím," povedal dnes Zeman.