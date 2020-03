Trump nepodlieha panike: Koronavírus odíde, upokojuje Američanov

Prezident Spojených štátov Donald Trump v utorok vyzval Američanov, aby kvôli koronavírusu zachovali pokoj, pretože infekcia nakoniec zmizne. Informovala o tom agentúra Reuters.

Denník The New York Times (NYT) k utorku zmapoval v USA 794 prípadov nákazy, ktorej podľahlo 27 ľudí. Prepočet sa líši od oficiálnej bilancie amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), ktoré eviduje 647 prípadov a 25 úmrtí.

"Koronavírus odíde," vyhlásil Trump po rokovaní s republikánskymi zákonodarcami, s ktorými v Kongrese rokoval o postupe proti nákaze. Novinárom prezident povedal, že testy doteraz neabsolvoval a že sa cíti výborne. "Je to niečo, čo by som podstúpil, ale hovoril som o tom s lekárom Bieleho domu, čo je úžasný a talentovaný človek. Ten povedal, že na to nevidí dôvod," povedal Trump novinárom na otázku, či bol testovaný. "Cítim sa mimoriadne dobre. Cítim sa veľmi dobre," dodal.

Podrobnosti o pláne, ktorý má podporiť hospodárstvo trpiace opatreniami proti koronavírusu, Trump nepovedal. Uviedol len, že rokovania s republikánmi o ekonomických opatreniach boli skvelé. Šéf CDC Robert Redfield v utorok povedal, že verejné zdravotnícke laboratóriá dosiaľ vykonali 4 856 testov. Informácie o počte rozborov v súkromných a klinických laboratóriách ale neuviedol.

CDC eviduje 647 prípadov infekcie, ale prepočet NYT vychádza z takmer 800 prípadov. Denník do svojej databázy zahŕňa okrem údajov CDC aj oznámenia, ktoré robia jednotlivé štáty a miestne samosprávy, prípadne súkromné ​​laboratóriá. Denník tiež napísal, že od soboty úrady hlásia každý deň cez sto nových prípadov.

Infekcia, ktorá sa pôvodne sústredila predovšetkým na západnom pobreží, sa teraz rýchlo šíri aj na atlantickom pobreží USA. Viac ako stovku nakazených hlásia štáty Washington, Kalifornia a New York. Koronavírus sa doteraz rozšíril do 36 štátov USA, ktoré prijímajú protiopatrenia vrátane lokálnych karantén či rušenie výučby. Rad štátov USA taktiež vyhlásil kvôli koronavírusu stav núdze, čo je opatrenie, ktoré samosprávam otvára cestu ku krízovým federálnym fondom. K preventívnym obmedzeniam pristúpilo aj ministerstvo obrany, ktoré pre rokovania či tlačové konferencie zaviedlo takzvaný sociálny odstup. Tento termín Pentagon vysvetlil ako opatrenie, kedy sa časť konferencií a debát bude odohrávať telefonicky či cez internet. Pri osobných stretnutiach potom budú účastníci udržiavať väčší vzájomný odstup a väčšie akcie, ktoré sa bežne konajú v jednej sále, budú presunuté do viacerých oddelených priestorov.