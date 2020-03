Kluby Tipsport ligy sa zhodli: Bez divákov nemá zmysel hrať play-off

Pondelkový zrušenie všetkých športových podujatí na Slovensku Ústredným krízovým štábom SR síce kluby hokejovej Tipsport ligy rešpektujú, vedenia jednotlivých klubov však taká správa nepotešila.

Prerušenie súťaže totiž prišlo v nevhodnom čase, iba tri kolá pred koncom nadstavbovej časti. Zástupcovia jednotlivých organizácií sa už v stredu stretnú vo Zvolene, aby prediskutovali rôzne možnosti pokračovania ligy.

"Celý klub je veľmi smutný, lebo sme sa chystali na vrchol ročníka. Urobili sme všetko preto, aby sme do play-off išli z čo najlepšej pozície, v najlepšej možnej forme a s dostatočne širokým kádrom. Chceli sme zabojovať o štvrtý titul. Žiaľ, situácia je taká, aká je a museli sme rešpektovať rozhodnutie vedenia štátu," zhodnotil prezident majstrovského tímu HC '05 iClinic Banská Bystrica Juraj Koval pre hokejportal.net. "Osobne nevidím veľký predpoklad na to, že súťaž bude regulárne pokračovať. S každou situáciou sa však musíme vysporiadať. Určite by sme všetci radi hrali, ale musíme rešpektovať daný stav. A hrať bez divákov? Tento variant je ekonomickou samovraždou. Žiaľ, je to zlá situácia, no nikto z nás ju nezavinil. Musíme ju vyriešiť v prospech klubov i hokeja," dodal.

Športový riaditeľ HC Košice Jan Šťastný bol omnoho stručnejší. "Pripravili sme si nejaký program a verím, že po dvoch týždňoch sa play-off bude hrať. Normálne sa na to aj pripravujeme. Čo sa týka zajtrajška, budeme reagovať na stanoviská a názory klubov. Určite si povieme aj ten náš. Budeme postupovať podľa možností a budeme rešpektovať akékoľvek rozhodnutie vedenia ligy. Iné veci neriešime, veríme len tomu, že po dvoch týždňoch sa začne štvrťfinále,“ poznamenal podľa hokejportal.net.

Predseda predstavenstva HK Poprad Ľudovít Jurínyi priznal, že v organizácii "kamzíkov" zostali sklamaní. "Zasiahla vyššia moc. Ja neviem, čo mám k tomu povedať. Viem len toľko, že by som bol nerád, keby liga skončila tak, ako je teraz. Bez divákov hrať play-off nemá význam. Ani pre nás, ani pre hráčov. My to robíme hlavne pre ľudí a chceme, aby sa tešili z hokeja a fandili nášmu klubu. Hrať pred prázdnymi tribúnami je pre klub ekonomicky zaťažujúce,“ prezradil pre hokejportal.net.

Podobné reakcie prezentovali aj člen vedenia Dukly Trenčín Eduard Hartmann, predseda predstavenstva HKM Zvolen Dušan Mráz, prezident HK Nitra Miroslav Kováčik či manažér Dukly Ingema Michalovce Peter Tirpák.