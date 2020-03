Ministerstvo obrany obstaralo protitankový raketový systém Spike a strely LR2 za 14 miliónov eur

Ministerstvo obrany (MO) SR obstaralo prostredníctvom agentúry NSPA (NATO Support and Procerurement Agency) protitankový raketový systém Spike a strely LR2 piatej generácie v hodnote zhruba 14 miliónov eur. Dodané majú byť do 24 mesiacov. Pre TASR to uviedla hovorkyňa MO SR Danka Capáková.

"Objednanie je logickým vyústením procesu modernizácie protitankových raketových systémov Ozbrojených síl (OS) SR prednostne pre jednotky vyčleňované na plnenie úloh špeciálnych síl, ťažkej brigády a do NATO Readiness Initiative (NRI)," objasnila hovorkyňa. Súčasťou objednávky je 100 kusov rakiet LR2, 10 odpaľovacích zariadení a jeden trenažér. Zmluvu rezort uzavrel so spoločnosťou Eurospike. "V kontexte, že NSPA sumarizuje objednávky raz ročne v termíne október až december a doba dodávky je 24 mesiacov, neprijatie rozhodnutia by oneskorilo celý proces modernizácie, a to minimálne o jeden rok," uviedla Capáková. Obstarávanie prostredníctvom agentúry NSPA opísala hovorkyňa ako jednu z najtransparentnejších foriem. "Spoločné obstaranie viacerých krajín NATO a Partnerstva pre mier (PfP) znižuje celkové náklady asi o 15 až 20 percent, zároveň je ďalšou úsporou asi 20 percent z ceny, nakoľko NSPA je oslobodené od DPH," načrtla. Projekt modernizácie protitankových raketových systémov začal podľa rezortu obrany na základe požiadavky OS SR už v roku 2013. Štúdia realizovateľnosti, spracovaná expertnou skupinou MO SR a OS SR, bola schválená v októbri 2016. Požiadavke ozbrojených síl na systém minimálne 4. generácie vyhovel systém PTRS Spike so strelou LR2 (5. generácia), ktorý následne prešiel skúškami. V súčasnosti majú ozbrojené sily k dispozícii len druhú generáciu protitankových kompletov. Ako ďalej uviedla Capáková, na summite NATO v Bruseli v roku 2018 minister obrany podpísal memorandum o porozumení, na základe ktorého SR pristúpila k iniciatíve NATO k spoločnému obstarávaniu munície Land Batlle Decisive Munition (LBDM) a následne sa stala v júni 2019 členom podskupiny Air-to Ground (A2G) Precission Guidet Munition (PGM), ktorého súčasťou je aj protitankový raketový systém Spike. Systém je integrovaný do veže TURRA 30, ale aj do väčšiny na súčasnom trhu dostupných veží. Koncepčne sa s týmto systémom podľa hovorkyne ráta pri projektoch bojových ozbrojených vozidiel 8 x 8, 4 x 4, nových pásových vozidiel, aj ako s výhodným systémom pre jednotky pozemných síl a Síl pre špeciálne operácie OS SR.