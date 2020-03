Starostka Rimavskej Bane prišla s nápadom, ako pomôcť dedine: Kto sa na to podujme, toho oslobodí od dane

Nemusia platiť dane, ak pomôžu dedine. Starostka Rimavskej Bane (okr. Rimavská Sobota) Elena Polóniová chce odmeniť obyvateľov, ktorí sa dajú na verejnoprospešné práce. Dobrovoľníci tak získajú oslobodenie od dane z nehnuteľnosti. O túto novinku však zatiaľ prejavil záujem iba jeden občan.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Starostka sa rozhodla zaviesť neplatenie dane za prácu pre obec po tom, čo sa obyvatelia spojili pri budovaní detského ihriska. „Vtedy som si uvedomila, že bez pomoci dobrovoľníkov by to v dedine nešlo. Týmto spôsobom sa u nás zvyšuje aj kvalita života a zároveň to priamo vplýva na rozvoj obce. Je dôležité, aby občania participovali na veciach verejných aj touto formou,“ prezradila Polóniová. Tá hľadala formu, ako oceniť dobrovoľnícku prácu a okrem morálneho ocenenia prišla na možnosť oslobodenia od dane z nehnuteľnosti. „VZN sme schválili vlani v decembri, ozvalo sa nám pár ľudí, no zatiaľ sme sa takto dohodli len s jedným obyvateľom, ktorý pre nás už vykonáva dobrovoľnícku činnosť,“ prezradila prvá žena Rimavskej Bane.

Otec Janky pomáha samospráve vyriešiť problém s túlavými psami. Povinnosťou obce je totiž odchytiť ich a premiestniť do útulku. „Určite sa ocino nerozhodoval pomáhať pre neplatenie dane. On stále podá pomocnú ruku, keď je to v jeho silách,“ prezradila mladá žena. Starostka je za jeho služby veľmi vďačná. „Kúpili sme prepravku na prenos a pán má auto, na ktorom psíky dokáže odviezť do Fiľakova alebo Lučenca,“ ozrejmila Polóniová s tým, že čaká viac dobrovoľníkov, ktorí priložia ruku k dielu. Výpadku financií v rozpočte sa neobáva. Podľa slov starostky je to celé skôr o tom, aby ukázali aj tým ostatným, že komunitný život v obci je o pomoci.