Taliansko je krajina duchov: Zavreli celý štát, bojujú aj zákazom svadieb a pohrebov

V celej krajine platí zákaz cestovania a všetky verejné podujatia sú zrušené. Školy ostanú zatvorené až do apríla. Taký je katastrofický scenár, ktorý sa v Taliansku naplnil po tom, čo sa nedarilo znižovať počet ochorení na koronavírus.

Počet nových prípadov v Taliansku už dva dni za sebou stúpal takmer o 2 000 a počet obetí bol denne okolo stovky. Preto talianska vláda zaviedla v celej krajine rovnaké opatrenia, aké predtým platili len v regiónoch na severe. Týka sa to aj ostrovov Sicília a Sardínia. Obyvatelia majú zakázané cestovať okrem výnimočných prípadov a aj na tie potrebujú špeciálne povolenie. Kto to poruší, hrozí mu pokuta a väzenie. Zatvorené sú kiná, múzeá, krčmy či stávkové kancelárie. Otvorené sú len veľké obchody s potravinami, ktoré sa považujú za nevyhnutnosť. Zákazníci však musia stáť minimálne meter od seba.

Zrušili všetky verejné podujatia vrátane športových súťaží. Povolené sú len medzinárodné zápasy, no bez divákov. Zakázané sú dokonca aj svadby a pohreby. Všetky školy budú zatvorené minimálne do 3. apríla. Život v krajine so 60 miliónmi ľudí sa tak prakticky zastavil. Mnohí Taliani to však berú s nadhľadom a na sociálnych sieťach zverejňujú rôzne fotografie s textom: „Ostávame doma.“

Paradoxné je, že napriek zákazom cestovania naďalej fungujú vlaková a letecká doprava, a to dokonca medzinárodná. Opatrenia voči cudzincom, ktorí z krajiny cestujú, nechávajú Taliani na ich domovských krajinách. Karanténa pre ľudí vracajúcich sa z Talianska platí napríklad na Slovensku i v Česku. Rovnako naši susedia v Rakúsku, Poľsku i Česku zakazujú či obmedzujú verejné podujatia.

Veľkú kritiku v Británii vyvolal postup britskej vlády. Tá síce ľuďom vracajúcim sa z Talianska odporúčala 14-dňovú karanténu, pri vstupe do krajiny ich však nijako nekontrolovala. Medzi Britániou a Talianskom naďalej lietalo niekoľko spoločností. Až v priebehu včerajška British Airways zastavila lety. Ryanair tak urobí od soboty.

Vo svete sa obeťou opatrení stávajú ďalšie a ďalšie podujatia. Festival Coachella v USA bol posunutý o 6 mesiacov na október. Koncerty a turné interpretov, ako sú Madonna, Miley Cyrus či Pearl Jam, boli úplne zrušené.

