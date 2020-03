Bratislavský župan Juraj Droba: Výzva pre lekárov a hlavného hygienika

Nebezpečný koronavírus už niekoľko dní paralyzuje Slovensko a preto boli kompetentní nútení prísť s opatreniami, aby sa zabránilo šíreniu nákazy.

V rámci paniky, ktorá pomaly narastá, sa však ľudia nedokážu dovolať lekárovi ani s bežnými zdravotnými ťažkosťami. Tvrdí to župan Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. V utorok podvečer apeloval na lekárov, aby boli pacientom k dispozícii aspoň telefonicky. Rovnako vyzval hlavného hygienika SR, aby povedal, čo bude so zatvorenými školami od budúceho týždňa.

Lekári sa boja nákazy, pacienti sa zas sťažujú, že sa im nevedia dovolať. Župan BSK Juraj Droba upozornil na tento fakt na utorkovej tlačovej konferencii. Pomôcť im chce ochrannými rúškami, ktoré budú postupne distribuovať do ambulancií. „Rozhodli sme sa zabezpečiť pre ambulantných lekárov rúška a dezinfekčné roztoky, keďže sú to nedostatkové tovary. Už pred pár dňami sme tieto veci objednali a dnes máme k dispozícii už stovky rúšok pre ambulantných lekárov,“ povedal župan Juraj Droba, ktorý vyzval lekárov, aby boli pre pacientov oporným bodom a umožnili im tak prístup k včasnej a adekvátnej liečbe. „Vyslyšali sme apely zo strany lekárov a pre nás je ambíciou zabezpečiť 20 000 rúšok najmä pre všeobecných lekárov a pediatrov,“ hovorí Droba. Okrem toho lekárom odporúča, aby nateraz obmedzili plánované preventívne prehliadky.

Ďalším radikálnym krokom v súvislosti s obmedzením šírenia nákazy bolo uzatvorenie 90 % škôl na území kraja, ktoré majú nečakané prázdniny do piatka. „My apelujeme na hlavného hygienika, aby sa veľmi jednoznačne vyjadril, či od budúceho týždňa ostanú školy v prerušenom režime, alebo sa nanovo spustí ich prevádzka,“ povedal Droba, ktorý dodal, že hoci bol BSK okolnosťami donútený konať samostatne, rozhodujúce slovo bude mať hlavný hygienik SR. Či sa školské brány od pondelka otvoria nie je jasné, hoci premiér Peter Pellegrini sa počas mimoriadneho zasadnutia krízového štábu vyjadril, že o celoplošnom zatváraní škôl sa zatiaľ neuvažuje. Podľa jeho slov by takýto krok mohol byť veľkým zásahom do ekonomiky.