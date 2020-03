Šéf Za ľudí Andrej Kiska po problémoch so srdcom: Útek z politiky?!

Končí? Líder strany Za ľudí Andrej Kiska (57) oznámil, že má problémy so srdcom, a tak sa nebude zúčastňovať na rokovaniach o zostavení vlády.

Zdravotné ťažkosti ho donútili prenechať kormidlo novej strany v rukách jej podpredsedníčky Veroniky Remišovej (43). Už dlhšie sa pritom špekuluje, že exprezident sa z politiky plánuje stiahnuť úplne. Čo je na tom pravdy?

V pondelok sa Kiska zdôveril, že problému so srdcom sa mu nepodarilo úplne zbaviť a aj po minuloročnej operácii stále trpí arytmiou. „Zákrok mi pomohol len čiastočne a problém sa mi v poslednom čase opakovane vracia. Na základe odporúčania lekárov tak na najbližšie obdobie upravím svoj pracovný program,“ napísal šéf strany Za ľudí, ktorý sa preto stiahol aj z rokovaní o budúcej vláde.

Jeho post dočasne preberá práve Remišová a ďalší podpredsedovia strany. Kiska sa k svojej budúcnosti vyjadrovať veľmi nechce.vysvetľoval nedávno. Podľa Remišovej to, ako to bude ďalej, musí Kiska povedať sám. Otvorenejší bol jeho budúci koaličný partner Richard Sulík z SaS, ktorý tvrdí, že s ním v politike viac nepočíta.Nechcel byť ani vo vláde a jeho celkový prístup nebol taký, že vo veľkom štýle a do toho,“ povedal Sulík v diskusii Denníka N.

Ľudia z Kiskovej strany však odmietajú, že by exprezident utekal z politiky. „On má teraz nejakú sériu ošetrení, ale nikdy nebola reč o tom, že by opustil stranu alebo niečo také, ani v náznaku. Takže nemám z tohto žiadnu obavu, veď zdravie máme len jedno a musí sa dať do poriadku, a uvidíme,“ povedal podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga, podľa ktorého sú v strane pripravení fungovať bez Kisku, kým sa jeho zdravotný stav nezlepší. Naďalej však s ním zostávajú v spojení. Podľa politológa Tomáša Koziaka zdravotné komplikácie Andreja Kisku môžu byť pre neho dobrým argumentom na odchod z politiky.

Šancu majú aj bez Kisku

Tomáš Koziak, politológ

- Tá strana bola vytváraná okolo Andreja Kisku, ale ak by naozaj odišiel, tak tam má ľudí, ktorí na seba viažu voličský potenciál. Napríklad pani Remišová je silnou osobnosťou v strane. Bude veľa závisieť od toho, ako sa budú profilovať vo vláde. Šancu majú, bude to závisieť predovšetkým od nich. To, že budú vo vláde, im šancu bude zvyšovať, pretože budú na očiach, môžu robiť aktívnu politiku.