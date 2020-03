Slovenské cestovky reagujú na situáciu v Taliansku: Mali ste vycestovať? Dôležité informácie

Domáce cestovné kancelárie pre šírenie koronavírusu pristúpili k zrušeniu zájazdov v apríli do Talianska bez storno poplatkov. Pre agentúru SITA to potvrdila generálna sekretárka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Jana Varinská s tým, že situáciu riešia veľmi individuálne.

"Niektoré zájazdy sa rušia, niektoré sa presúvajú na iné termíny, reakcie klientov sú tiež rôzne. Niektorí rušia zájazdy, niektorí trvajú na splnení podmienok zmluvy, väčšina však vyčkáva, ako sa situácia vyvinie," priblížila Varinská. Predaj zájazdov sa v súvislosti s ochorením koronavírus za posledné dva týždne rapídne znížil, klienti sú opatrní. "Situácia sa vyvíja, dá sa povedať, z hodiny na hodinu. Pokiaľ sa nákazu podarí zastaviť v čo najkratších termínoch, budú dopady zvládnuteľné," očakáva Varinská.

Cestovné kancelárie a cestovné agentúry podľa nej zvýšili na svojich pobočkách hygienu. "Niektoré obmedzili pracovnú dobu, napríklad na dve hodiny denne, niektoré vybavujú klientov cez internet. Väčšina však zatiaľ funguje v štandardnom režime," dodala generálna sekretárka SACKA.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) očakáva, že koronavírus pre opatrenia na zamedzenie nákazy a následné obmedzenie pohybu ľudí bude mať na cestovný ruch negatívny dosah. "Jeho rozsah sa aspoň v istom časovom úseku alebo na určitom území obmedzí už len z jedného prostého dôvodu - obáv ľudí z možnej infekcie. Preto predpokladáme, že viacerí občania pre svoje zdravie plánované cesty radšej posunú na neskôr alebo úplne zrušia," informovala agentúru SITA rezortná hovorkyňa Karolína Ducká. Úlohou ministerstva dopravy a výstavby, ktoré má v pôsobnosti aj cestovný ruch, je venovať sa najmä incomingu, teda návštevníkom Slovenska.

"Pokiaľ ide o cestovanie občanov SR do zahraničia, ide o ich slobodnú voľbu. Ministerstvo zahraničných vecí SR aktuálne odporúča občanom SR necestovať vôbec, resp. necestovať do určitých oblastí Číny či Talianska," priblížila Ducká. "Po zvládnutí najhoršieho náporu koronavírusu sa však cestujúci pravdepodobne vrátia ku svojim zvyklostiam a budú aj naďalej masovo cestovať do rôznych kútov planéty.

Cestovná kancelária Bubo zrušila všetky zájazdy do Talianska, Iránu a Číny s odchodom do 20. apríla. "V súčasnosti nemáme v týchto destináciách nijakých klientov," uviedol pre agentúru SITA Jozef Zelizňák z vedenia uvedenej cestovnej kancelárie. "Predpokladáme krátkodobý pokles, ktorý sa po odoznení vírusu opäť vráti do normálu," očakáva Zelizňák. Bubo v súčasnej situácii kladie dôraz na zvýšenú hygienu, dôkladné umývanie rúk a v prípade zdravotných problémov odporúča zamestnancom zostať doma.