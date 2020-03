Z takmer 600 nakazených je zatiaľ len sedem pozitívnych: Ako Slovensko bojuje s koronavírusom?!

Koronavírus si priviezli zo zahraničia! Po sérii takmer 600 testov zatiaľ potvrdili nákazu koronavírusom u 7 ľudí.

Infikovaná je aj 4-členná slovenská rodina, ktorá je v karanténe v rakúskom Kittsee. Odkiaľ si smrteľný vírus priniesli a aké opatrenia prijali jednotlivé samosprávy či zamestnávatelia?

Nižná Myšla

Výpravca dostal horúčku

Záchranári riešili ďalšie podozrenie na nákazu nového koronavírusu na východe. Tentoraz išlo o 50-tnika z obce Nižná Myšľa (okr. Košice-okolie) neďaleko Košíc. Podľa informácií domácich sa mal vrátiť v sobotu z Anglicka. Po tom, ako začal mať horúčku, nevoľnosť a silný kašeľ, ozval sa zdravotníkom, ktorí ho umiestnili do 48-hodinovej karantény. Informáciu o zdravotných problémoch vlakového výpravcu z Nižnej Myšle a zamestnanca Železníc Slovenskej republiky potvrdil hovorca spoločnosti Michal Lukáč. Uviedol, že ich zamestnanec na konci utorkovej služby pociťoval problém s prieduškami, ktoré podľa vlastných slov máva pravidelne, hlavne po ceste lietadlom. "Keďže nedávno doletel z cudziny, v zmysle pokynov z víkendu, kontaktoval lekára. Následne ho sanitka odviezla do nemocnice,” uviedol Lukáč. Dodal, že jeho manželka by mala byť doma v dobrovoľnej karanténe na základe odporúčaní zdravotníckeho personálu. „Pracovisko bolo následne dôkladne vydezinfikované. Zamestnancom, ktorí pri výkone svojho povolania prichádzajú do blízkeho kontaktu s cestujúcou verejnosťou, budú zabezpečené osobné ochranné pracovné pomôcky a dezinfekčné gély na ruky,” doplnil hovorca. Redakcia požiadala o vyjadrenie aj Univerzitnú nemocnicu L. Pasteura v Košiciach. Do uzávierky sme odpoveď nedostali.

Košice

Mladý muž nenakazil nikoho v oceliarňach

Po tom, čo médiá priniesli v pondelok informáciu, že medzi nakazenými je aj pracovník U.S. Steelu, vypukla medzi zamestnancami panika. Situáciu sa podarilo upokojiť až po vyjadrení primára z košickej Univerzitnej nemocnice Martina Novotného, podľa ktorého je pacient v stabilizovanom stave a nemá žiadne ďalšie infekcie. „Po návrate z Francúzska, našťastie, nebol v práci a ani na spoločenských podujatiach, takže z epidemiologického pohľadu mal málo kontaktov. Ide o úzky počet osôb, ktoré sú tiež vyšetrované a majú nariadenú domácu karanténu. Nemajú však žiadne ťažkosti,“ uviedol primár s tým, že v karanténe je 5 osôb.

Dobrou správou je, že budúci týždeň by mali testy vzoriek robiť priamo v Košiciach, čo značne urýchli diagnostiku. „Treba zvládnuť paniku a stres, ktoré sú spojené s koronavírusom. Infekcia vo veľkej väčšine prípadov prebieha ľahko a pacient ani nepotrebuje intenzívnu starostlivosť,“ vysvetlil Novotný. Pripomenul, že pacientov izolujú na jednolôžkových izbách. „Vyhradili sme pre nich jedno poschodie. Izieb je zatiaľ 12, ale pri väčšom výskyte vieme zabezpečiť aj ďalšie a celkovo máme 50 lôžok. Pri prevalení nákazy však existuje tzv. plán reprofilizácie lôžok na klinike pracovného lekárstva a ďalších oddeleniach,“ dodal primár. Doteraz vyšetrili a izolovali 77 pacientov a 20 hospitalizovali.

Stanovisko U. S. Steel

Podľa RÚVZ v tomto prípade vzhľadom na cestovateľskú anamnézu nedošlo k ohrozeniu zdravia zamestnancov. Rušíme všetky osobné schôdzky, návštevy a pracovné cesty, ak nie sú kriticky nevyhnutné. Rušíme školenia, ktoré nie sú vyžadované zákonom. Na porady prednostne využívame telekonferenčné spojenie. Pripravujeme aj ďalšie karanténne opatrenia ako zrušenie školení, vzdelávacích aktivít, rekondičných pobytov a povinných lekárskych preventívnych prehliadok.

Veľká Ida

Hrozba koronavírusu zažehnaná

Otvoriť galériu Potraviny vo Veľkej Ide sú bez náznaku nákupnej hystérie. Zdroj: sk

Obyvatelia obce Veľká Ida (okr. Košice-okolie) napriek vážnym podozreniam na koronavírus u jednej z rodín nespanikárili. Čakali na výsledky testov hospitalizovaného starčeka (86) s dýchacími ťažkosťami, ako aj jeho rodiny, na prítomnosť vírusu COVID-19. Ľudí však znervóznilo to, že záchranárom príbuzní staršieho pána zamlčali, že sa pred niekoľkými dňami vrátili z Talianska, ako aj to, že ich videli chodiť po dedine. Preto ich miestni prosili, aby do oficiálnych výsledkov počkali doma. Obavy zo šírenia nákazy vypukli najmä medzi rómskymi obyvateľmi, ktorých žije v obci vyše 1 400. Pani Ladislava Červeňáková (31) pre Nový Čas uviedla: „Nebolo to od našich susedov slušné, že tajili návštevu talianskych Benátok. Bojíme sa o svoje deti.” Ladislava by sa potešila, keby základnú i materskú školu zatvorili aspoň na týždeň. Terézia Besterciová, riaditeľka školy vo Veľkej Ide, má však iný názor. „Zamestnanci boli upovedomení o vyhlásení ministerstva školstva a na základe ich pokynov postupujeme. Žiaci si pred príchodom do triedy umývajú ruky a rozdali sme nové mydlá,” dodala riaditeľka. Zvyšní obyvatelia zatiaľ čakali na testy a nevrhli sa bezhlavo do obchodov po zásoby. Potraviny preto hlásili dostatok tovaru vrátane múky, ryže, cestovín či pečiva. V utorok popoludní napokon prišla z nemocnice dobrá správa. „Výsledky testu na COVID-19 u 86-ročného pacienta boli negatívne. Negatívne boli výsledky testu aj u jeho príbuzných, ktorí mali pozitívnu cestovateľskú anamnézu,” uviedla hovorkyňa Nemocnice Košice-Šaca Martina Pavliková.

Martin

Covid-19 si žena priviezla zo zahraničia

V Univerzitnej nemocnici na Klinike infektológie a cestovnej medicíny leží pacientka (34), ktorá má podľa informácií Nového Času trvalé bydlisko v Prahe a do Martina ju priviezla sanitka. „Nemá žiadne závažné zdravotné problémy,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová. Nakaziť sa mohla na lyžovačke v rakúskom Semmeringu. Do kontaktu s ňou neprišiel nikto na našom území. Krízový štáb však napriek tomu prijal viaceré opatrenia. „Mesto odporúča obmedziť organizovanie hromadných podujatí, ako aj zrušenie organizovania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí. V prípade organizácie podujatia, kde sa predpokladá účasť viacerých osôb, žiadame o zabezpečenie opatrení, ktoré zabránia potenciálnemu šíreniu akéhokoľvek vírusu,“ uviedla hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová s tým, že v Martine boli v utorok zatvorené školy a plavárne.