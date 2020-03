Herci SND v karanténe: Kto prišiel do styku s nakazenou garderobierkou

Situácia sa poriadne komplikuje! Pre smrteľný koronavírus je zavreté Slovenské národné divadlo.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Medzi nakazenými je totiž kostymérka z tohto kultúrneho stánku, ktorá sa len nedávno vrátila z Bruselu. Spolu s ňou bolo na zájazde v belgickom hlavnom meste aj 11 ľudí z tvorivého tímu. Medzi nimi aj herci z Činohry SND Richard Autner (27) a Matej Marušin (27). Podľa informácií Nového Času museli všetci podstúpiť vyšetrenie a momentálne sú v karanténe!

Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, ktoré bojujú s koronavírusom. Jednou z nakazených je aj kostymérka Slovenského národného divadla. „Okrem toho, že robí garderobierku v divadle, brigádnicky jazdí ako vodička električky v Bratislave,“ prezradil zdroj Nového Času. Spomínaná žena sa vrátila len nedávno z Bruselu. „Bola na zájazde s Činohrou SND. V Bruseli hrali 27. februára predstavenie Nepolepšený svätec. Celý tím tvorilo 12 ľudí. V tejto hre účinkujú dvaja herci Richard Autner a Matej Marušin,“ vysvetlil zdroj z divadla.

Kompetentní v kultúrnom stánku museli riešiť túto problémovú situáciu. „Zodpovedný pracovník SND kontaktoval včera regionálny úrad verejného zdravotníctva, na nimi danú adresu poskytoval všetky kontakty na tvorivý tím - zamestnancov SND a umelcov, ktorí sa zúčastnili na hosťovaní Činohry SND v Bruseli. Tých mali včera a dnes kontaktovať,“ povedala v utorok Novému Času hovorkyňa SND Izabela Pažítková s tým, že výsledky o ich zdravotnom stave budú známe v najbližších dňoch. Podľa našich informácií sú zatiaľ všetci v domácej karanténe.

Musia čakať

Vážnosť situácie si uvedomujú všetci členovia SND. „Ja viem, že pani garderobierka je externou pracovníčkou, takže ja som s ňou do kontaktu neprišiel a ani väčšina z nás. To múdre rozhodnutie, že má byť prevencia, je dôležité. Schvaľujem to. Nám zostáva iba čakať,“ povedal Novému Času herec František Kovár. Snažili sme sa skontaktovať s Richardom Autnerom, ktorý je v karanténe. Do uzávierky však na otázky nereagoval. S Marušinom sa nám nepodarilo spojiť.