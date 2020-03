Dominika Gottová sa musí obracať: Druhá šichta v lahôdkach?!

Zmení po novom prácu?! Dcéra zosnulého speváka Karla Gotta († 80) Dominika (46) sa stále snaží začleniť do reálneho života.

Po návrate do Česka tretí mesiac pracuje v kaviarni v jednom z pražských nákupných centier. Najnovšie ju však prichytili v lahôdkach, kde sa zaúčala.

Gottovú zachytili české médiá v rovnakom nákupnom centre, kde pracuje v kaviarni, no tentoraz to bolo o dve poschodia nižšie. Zaúčala sa totiž v lahôdkach. „Pracujem stále v bare, ale dostala som ponuku od veľmi milej panej, a tak som si to chcela vyskúšať. Môjmu nadriadenému v bare som to povedala, vedel o tom. Ako to bude ďalej, to zatiaľ nechcem v tejto chvíli komentovať,“ povedala českému denníku Aha! Gottova najstaršia dcéra.

Tá si už podľa vlastných slov našla byt. Doteraz bývala u svojej priateľky Šárky Rezkovej. V jej dome však takmer došlo k nešťastiu, keď Dominika zaspala so zapálenou cigaretou v ruke, ktorá jej spadla a zapálila nočnú košeľu. Záchranou bol Rezkovej partner, ktorý zacítil dym. Gottová celý incident nekomentovala, no odkázala, že ju to veľmi mrzí.