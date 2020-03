Napínavá tretia etapa Paríž - Nice: Saganovi tesne ušiel triumf

Slovenský cyklista Peter Sagan skončil na 2. mieste v utorkovej 3. etape pretekov Paríž - Nice. V záverečnom špurte nestačil na Španiela Ivana Garciu Cortinu z tímu Bahrajn-Merida. Tretí bol Saganov tímový kolega Pascal Ackermann z Nemecka.

Tretia etapa sa začala bez dažďa, no za silného vetra a chladného počasia, v úvode sa nikto nedral do úniku a pelotón sa držal pri sebe. Postupne sa osamostatnil Tom Devriendt, ktorý mal po tridsiatich kilometroch náskok desať minút. Približne v polovici pretekov sa spustil dážď a Devriendtov náskok sa postupne zmenšoval, prispel k tomu aj Juraj Sagan, ktorý pracoval na čele pelotónu. Lídrovi skomplikoval situáciu aj kuriózny moment, keď musel na železničnom priecestí čakať, kým prejde vlak. Päťdesiat kilometrov pred cieľom sa do kolízie dostal Juraj Sagan, no nasadol späť na bicykel a pokračoval ďalej. Pelotón naďalej znižoval Devriendtov náskok a pohltil ho asi 25 km pred cieľom.

Peter Sagan sa v priebehu pretekov držal v balíku, do popredia sa predral až v závere. Niekoľko metrov pred cieľom mal smolu Sam Bennett, ktorý sa snažil bojovať o vedúce pozície, no po kolízii s ďalším jazdcom utrpel pád a iba ťažko sa zviechal zo zeme. Záverečný špurt začal Sagan, no nedokázal ustáť Garciovo tempo a napokon finišoval druhý.

Brutal victoria de Iván Garcia Cortina con muchísima autoridad por delante de Peter Sagan en la etapa 3 de la Paris Nice 2020. #ParisNice #ParisNiza #ParisNice2020 pic.twitter.com/26w1zxa4yo — Dany Pro Cycling (@DanyProCycling) March 10, 2020

Paríž-Nice 2020 - utorkové výsledky:

3. etapa (Chalette-sur-Loing - La Chartre, 212,5k): 1. Iván García Cortina (Šp.) Bahrain-McLaren 5:49:55 h, 2. Peter Sagan (SR) Bora-Hansgrohe, 3. Andrea Pasqualon (Tal.) Circus - Wanty Gobert, 4. Cees Bol (Hol.) Sunweb, 5. Nacer Bouhanni (Fr.) Árkea Samsic, 6. Rudy Barbier (Fr.) Israel-Start Up Nation - všetci rovnaký čas ako víťaz