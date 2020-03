Obyvatelia z Mukačevskej ulice sa sporia: Postavia na mieste vybuchnutej bytovky novú?

Žiaľ stále neutícha, musia však riešiť aj praktické veci. Obyvatelia vybuchnutého paneláka na Mukačevskej ulici v Prešove sa v pondelok večerstretli na schôdzi, aby rozhodli, či sa na mieste nešťastia postaví nová bytovka.

Časť je za, iných desí už len prechádzka v okolí. Zároveň verejne poďakovali každému darcovi, ktorý im v najťažších časoch podal pomocnú ruku.

Väčšina ľudí, ktorí tragédiu prežili, už nechce bývať na mieste tragédie.uviedol niekdajší domovník Mojmír Květoň (58), ktorý tiež chce stavať. „Niektorí namietajú, že by sa tam stavať nemalo a vhodnejšie je vybudovať pietne miesto. Ale je to stavebný pozemok a myslím si, že pietu je možné vyjadriť rôznymi spôsobmi,“ doplnil. Súhlasí s ním i Jozef Novický (66).V priebehu 24 mesiacov by to dobrá firma dokázala postaviť,” povedal.

Naďa Mihaľáková (43) sa za všetkých verejne poďakovala každému, kto ľuďom z paneláka pomohol. „Chceme poďakovať každému, kto nám pomohol, aby sme sa mohli postaviť znova na vlastné nohy,” povedala. S výstavbou novej bytovky ale nesúhlasí a nechce ani odpredať pozemok:Novú bytovku nechce ani Ingrid Garajová Valentová (45). „Na rovnakom mieste už bývať nechcem, mám stres už len keď idem okolo. Pozemok som však ochotná predať,” uzavrela.