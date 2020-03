Zamestnávatelia na Slovensku pristúpili k opratreniam: Ako chránime zamestnancov pred koronavírusom

Dezinfekčné prostriedky, ochranné rukavice, rušenie zahraničných pracovných ciest, ľudia na home office, ale aj meranie teploty - na mnohých slovenských pracoviskách to dnes vyzerá ako v apokalyptickom filme.

Veľkí zamestnávatelia v snahe zabrániť šíreniu nebezpečného koronavírusu pristúpili k množstvu opatrení. Čo všetko robia?

Zamestnanci, ktorých prítomnosť si vyžaduje prevádzka, si musia častejšie umývať ruky, používať dezinfekčné prostriedky. Výnimkou nie je ani meranie teploty. „Slovenské elektrárne vopred pripravili ďalšie prísnejšie režimy pre prípad prvého výskytu vírusu na Slovensku, či prvého výskytu priamo vo firme, medzi ktoré patrí napríklad meranie teploty pracovníkom pri vstupoch do elektrární, či zriadenie izolačných miestností pre zamestnancov s príznakmi,“ tvrdí manažér externej komunikácie Miroslav Šarišský.

Najväčší pozor si musia dávať zamestnanci, ktorí sú v dennodennom kontakte s bežnými ľuďmi. Ide najmä o obchody, klientské centrá a Slovenskú poštu. „Všetky pracoviská Slovenskej pošty, kde sú otvorené priestory a zamestnanec je so zákazníkom v priamom kontakte, ako aj doručovatelia a kuriéri, budú prioritne vybavené respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami,“ tvrdí hovorkyňa pošty Eva Rovenská.

Kde to povaha práce umožňuje, zamestnancom nariadili home office. Mnohí by však ostali doma aj tak. Pre zatvorenie materských, základných a stredných škôl sa musia starať o deti. Premiér Peter Pellegrini po stretnutí so zástupcami Zväzu automobilového priemyslu SR povedal, že výpadok do 10 percent zamestnancov by ešte neohrozil výrobu, no väčší výpadok už áno.

Volkswagen Slovakia: Dezinfikujeme zmluvnú dopravu

- inforovali sme zamestnancov sme informovali o dôkladnom dodržiavaní hygienických zásad

- až do odvolania redukujeme a rušíme služobné cesty do zahraničia

- pozastavili sme návštevy, resp. prehliadky závodu

- štandardom je tekuté krémové mydlo s antibakteriálnym účinkom

- frekventované miesta s vyššou koncentráciou zamestnancov a dodávateľov zásobujeme dezinfekčnými gélmi

- upratovacie firmy v závode boli vyzvané, aby nasadili virucídne prostriedky

- priebežne dezinfikujeme zariadena na osobnú hygienu naprieč celým závodom, a to od povrchov, zariadení až po kľučky

- zmluvní dopravcovia sa starajú o dezinfekciu autobusov zmluvnej dopravy

Slovenská pošta: Dodáme respirátory

- priestory pobočiek sú častejšie čistené, dezinfikované a vetrané

- osobitne sú dezinfikované priestory pobočiek, v blízkosti ktorých bol výskyt koronavírusu potvrdený

- všetky pracoviská, kde sú otvorené priestory, ako aj doručovatelia a kuriéri budú prioritne vybavené respirátormi, dezinfekčnými prostriedkami a ochrannými rukavicami

- zamestnanci absolvujú pravidelné aj mimoriadne školenia o používaní osobných ochranných pracovných prostriedkov

- pre zamestnancov v teréne, napríklad doručovateľov, a na väčších pobočkách so zvýšeným počtom návštevníkov sú k dispozícii aj špeciálne antibakteriálne a dezinfekčné prípravky