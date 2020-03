Proti Írom bez divákov: Slovákov čaká prázdne Tehelné pole

Prázdne Tehelné pole! Po dvoch pohárových zápasoch Slovana Bratislava si na neprítomnosť divákov musí zvyknúť aj slovenská reprezentácia. Jej barážový súboj 26. marca proti Írsku sa uskutoční na štadióne duchov.

Na včerajšom zasadaní o tom rozhodol Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ). Reagoval tak na pondelkový dvojtýždňový plošný zákaz usporiadania športových podujatí v krajine. V dôležitom súboji o postup do finále play-off proti lepšiemu z dvojice Bosna a Hercegovina - Severné Írsko tak môžu Hamšík a spol. zabudnúť na podporu z tribún.

„Boli sme v kontakte aj so štátnymi orgánmi. Vyhodnotili sme to i po diskusii s UEFA. Vychádzame aj zo situácie v Írsku, kde je k dnešnému dňu (včera – pozn. red.) 26 prípadov. Rozhodli sme sa na základe súhry okolností. Nechceli sme to nechať na poslednú chvíľu a oznámiť ľuďom výsledok tri alebo štyri dni pred zápasom. Bolo korektnejšie urobiť to teraz. Vstupné, samozrejme, fanúšikom vrátime,“ povedal prezident SFZ Ján Kováčik pre Nový Čas.

Európska futbalová asociácia (UEFA) zápasy pod svojou gesciou neruší. Niektoré stretnutia Ligy majstrov či Európskej ligy budú bez divákov s prihliadnutím na to, ak ide o klub z krajiny, ktorá je výrazne zasiahnutá nákazou koronavírusu. SFZ o nepopulárnom opatrení počas barážového duelu informoval aj írsku stranu.