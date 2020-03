Obmedzenia sa rozšírili: Námestie sv. Petra a bazilika sú verejnosti neprístupné

Námestie sv. Petra a Bazilika sv. Petra vo Vatikáne sú od utorka pre turistov zatvorené.

Ide o rozšírenie doterajších obmedzení, ktorých cieľom je zastaviť šírenie nového koronavírusu na území Talianska. Svätá stolica podľa agentúry AFP uviedla, že tento režim bude predbežne platiť do 3. apríla, keď sa má skončiť platnosť reštriktívnych opatrení prijatých v Taliansku na celoštátnej úrovni.

V rámci preventívnych opatrení a v snahe zabrániť zhromažďovaniu sa ľudí na Námestí sv. Petra predniesol pápež uplynulú nedeľu tradičnú modlitbu Anjel Pána, svoj príhovor i požehnanie zo sály vatikánskej knižnice, odkiaľ ho v priamom prenose vysielali na veľkoplošné obrazovky rozmiestnené na vatikánskom námestí.

Vatikánske úrady po vydaní nariadenia talianskej vlády z nedele prijali v úradoch a ustanovizniach Svätej stolice sériu opatrení na prevenciu šírenia koronavírusu spôsobujúceho akútne respiračné ochorenie COVID-19. Medzi nimi bolo zatvorenie vatikánskych múzeí, nekropoly pod Bazilikou sv. Petra, múzea v letnej rezidencii pápežov v Castel Gandolfe a múzeí pápežských bazilík.

Agentúra Vatican News Agency uviedla, že Svätá stolica nateraz potvrdila jeden pozitívny prípad nákazy koronavírusom, a to u externého návštevníka, ktorý prišiel do vatikánskeho zdravotného strediska na lekársku prehliadku pred uzavretím pracovnej zmluvy. Päť osôb, ktoré sa s ním dostali do blízkeho kontaktu, je v ochrannej karanténe.