Rakúsko eviduje 157 prípadov koronavírusového ochorenia: Tri z toho sú ťažké

Zdravotnícke úrady v Rakúsku zaznamenali do utorka 08.00 h na celom území krajiny 157 prípadov ochorenia COVID-19, spôsobovaného novým druhom koronavírusu SARS-CoV-2. Dve osoby sa medzičasom vyliečili, u troch iných pacientov má ochorenie ťažký priebeh, informovala tlačová agentúra APA.

Celkove bolo v Rakúsku vykonaných už vyše 5000 testov na nový koronavírus. Podľa hovorcu operačného štábu ministerstva vnútra Detlefa Polaya je 149 z uvedených prípadov potvrdených, pri zvyšných ôsmich sa ešte čaká na výsledok druhého testu. V takmer všetkých prípadoch je možné vystopovať reťazec prenosu nákazy a priebeh ochorenia je len mierny, doplnil hovorca. Pacientov je len ojedinele nutné hospitalizovať.

Podľa údajov APA zdravotnícke úrady hodnotia priebeh ochorenia COVID-19 ako ťažký v troch prípadoch. Jedným z nich je starší viedenský advokát, ktorý je už dlhšie odkázaný na intenzívnu lekársku starostlivosť. Ďalší dvaja pacienti s vážnejšími prejavmi ochorenia sa nachádzajú v Štajersku.

Rakúska vláda v utorok oznámila, že zákaz vstupu na územie Rakúska budú mať po novom všetky osoby prichádzajúce z Talianska, pokiaľ nemajú osvedčenie o zdravotnom stave. Viedeň tiež v súvislosti so šírením nového koronavírusu do konca marca zakázala usporadúvanie akýchkoľvek vonkajších podujatí, ktorých by sa zúčastnilo viac ako 500 ľudí, ako aj vnútorných podujatí s viac ako 100 účastníkmi.

V rámci boja proti nákaze bude v Rakúsku taktiež obmedzená výučba na vysokých školách. Osobitný režim má platiť najneskôr od budúceho pondelka do veľkonočných prázdnin, oznámil v utorok minister školstva Heinz Faßmann.