Vzťah s milenkou má svoje hranice: TOTO musíte mať na pamäti!

Ľudia podvádzajú z mnohých dôvodov. Viete však, akých pravidiel sa držať pri vzťahu s milenkou, ak ste už do mileneckého vzťahu padli?

Väčšinou k tomu dôjde po rokoch manželstva. Život môže byť pohodový, ale sex sa stáva nudným, občas sa ani nedostaví pevná erekcia. Ak ale stretnete ženu vypĺňajúcu túto medzeru a akceptujúcu milenecký vzťah, nezabudnite na jasné pravidlá!

#1 Dobrá pamäť = pevné základy úspechu

Aby ste mohli stavať milenecký vzťah, potrebujete dobrý základ. Tým je bez pochýb dobrá pamäť. Tá pomôže dobrému milencovi predchádzať mnohým problémom. Výhovorky by mali obsahovať čo najmenej detailov, na ktorých by ste sa mohli popáliť (časy, miesta, ľudia).

#2 Žiadne hmatateľné stopy = žiadne dôkazy

S milenkou si vopred dohodnite, že na horúce správy, e-maily ani telefonáty by mala zabudnúť. Akákoľvek spoločná aktivita, ktorá vyžaduje platenie (nákup erotickej bielizne alebo “hračiek”, úhrada hotelovej izby, spoločná večera), musí byť v hotovosti. Na spoločné videá počas hrátok ani nemyslite.

Prečo táto rada? Ste ochotní riskovať, že sa vaša aféra stane odhalenou práve kvôli týmto stopám? Neustrážené správy, maily, videá, účtenky, výpisy z účtu alebo z mobilu vás môžu ľahko prezradiť. V prípade, ak sa raz rozhodnete vzťah ukončiť, a ona by nebola ochotná akceptovať to, nebude mať ako ohrdnutá milenka tromfy v rukáve.

#3 Pevná erekcia = sex zaručený, keď ste s ňou

Väčšina mužov trávi svoj čas s rodinou a na milenku má len krátky čas. Treba sa teda postarať o to, aby bol čo najlepšie využitý. Mali by ste mať dostatok energie a penis by mal byť schopný akcie “na povel”, aj keby ste mali použiť povolený doping. Využite svoj obmedzený čas na maximum.

Tip: Podpora erekcie

Rýchly nástup účinku a podporu pevnej a kvalitnej erekcie vám môžu poskytnúť certifikované prírodné doplnky výživy Zerex Klasik. Zložky obsiahnuté v produkte majú priaznivý vplyv na kvalitu sexuálneho života, pevnú erekciu a výkon muža v posteli.

#4 Majte kontrolu nad tým, čo bude po skončení zábavy

Pokiaľ ste sa rozhodli, že v manželskom živote budete pokračovať a nič na ňom nechcete meniť, chráňte sa z každej možnej strany. Výhovorkami typu “nemám plodné dni” sa nenechajte oklamať. Aj majster tesár sa môže totiž “utnúť”. Vždy používajte kondóm! Riziko nechceného tehotenstva alebo pohlavnej choroby tak eliminujete na minimum.

#5 Nedajte šancu pochybnostiam manželky

Svojej manželke sa venujte tak, ako doposiaľ, sex nevynímajúc: pokojne siahnite aj po prírodných tabletkách na erekciu, aby ste to v pohode zvládli. To platí aj o vašom záujme o vlastný vzhľad. Akákoľvek výrazná zmena a stránenie sa intímností spustí alarm ženského senzoru a vzťah s milenkou sa môže prevaliť. Rovnako sa ozve aj v prípade, keď na vás zachytí nové pachy alebo nebodaj objaví iné fyzické stopy.

Vy si dajte pozor na prehnaný nový záujem o svoj zovňajšok a kondíciu, pripravte si doplnky na erekciu alebo doplnky na predĺženie styku.

Milenka by nemala:

● používať parfum počas vašich stretnutí, mohol by na vás zostať,

● používať líčenie, ktoré by sa mohlo ocitnúť na vašom oblečení,

● zanechávať stopy na pokožke od zubov, nechtov, opätkov, pomôcok.

Chránený sex podporený kondómom, tabletkami na podporu erekcie a dôkladné zametanie stôp nepodceňujte. Na pravidlách spoločného vzťahu sa s milenkou dohodnite vopred. Nedodržanie ktorejkoľvek z “maličkostí” môže totiž všetko zničiť. Môže vás to stáť nielen koniec manželstva, ale aj súdne poplatky, výživné či rozdelenie majetku.