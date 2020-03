Slovenka podviedla svojho manžela: To, čo urobil, keď sa o nevere dozvedel, absolútne nečakala

Vzťahy prechádzajú rôznymi krízami a je len na partneroch, ako sa s prípadnými zlyhaniami vyrovnajú.

Slovenka zverejnila svoj príbeh na Priznaniach žien na Facebooku. Chcela možno dať aj iným nádej, že nevera, hoci ju odsudzuje, nemusí hneď znamenať koniec vzťahu.

"Ahojte žienky aj ja mám pre vás jedno priznanie. Veľmi často sa tu spomína téma “nevera” - či odpustiť, či nie. Celé roky som tvrdila, že by som ju nikdy neodpustila vo viere, že keď to dotyčný urobí raz, urobí to viackrát a že človek, ktorý miluje, to neurobí a podobne... Dokiaľ sa to nestalo mne samej.

Deväť rokov som s mojím mužom. Po 6 rokoch sme mali krízu a ja som podľahla, sklamala. Stalo sa to jediný raz a ja som to veľmi ľutovala, ale nedokázala som nabrať odvahu a priznať sa. Môj muž sa to dozvedel od mojej kedysi najlepšej kamarátky. S mužom sme plakali, hádali sme sa, no odpustil mi a ja vám poviem jednu vec. Ani predtým nebol náš vzťah taký dokonalý ako teraz. Vysvetlili sme si všetko a teraz sme šťastní manželia a spolu vychovávame malú dcérku. Jednoducho, niekedy sa oplatí ODPUSTIŤ a dať druhú šancu. Môj muž to urobil a ja mu budem do konca života vďačná."