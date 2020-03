Koronavírus na Slovensku: Školy a škôlky zatvárajú ďalšie mestá, v jednom kraji vyvolal otázniky preklep

Na Slovensku je aktuálne 7 potvrdených prípadov koronavírusu.

Najnovšie dva prípady pribudli v pondelok v Košiciach a Martine. Premiér Peter Pellegrini tiež uviedol, že pre všetky ústredné orgány štátnej správy, miestnej samosprávy a verejnej správy platí na 14 dní zákaz organizovania akýchkoľvek verejných športových či kultúrnych podujatí.

Pellegrini: Slovensko má ďalších nakazených! Premiér vyhlásil dvojtýždňový zákaz

Od utorka budú musieť občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu podstúpiť 14-dňovú karanténu vrátane rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti. Ďalšou novinkou je, že všetky ambulancie lekárov sa budú postupne vybavovať rúškami.