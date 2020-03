Dvanásť rokov bola vydatá, sex s manželom nemala ani raz: Nemilosrdný verdikt lekárov

Keď sa Kendra Blair v devätnástich rokoch vydala, bola ešte panna. Vyrastala v tradičnej kresťanskej rodine, kde sa o sexe ani nehovorilo. Čo však určite nečakala je, že sex nebude mať počas celých dvanástich rokov trvania manželstva, informuje portál Metro.

Prvýkrát to skúsili deň po svadbe, nebolo to však možné. Päť rokov Kendra (39) skúšala, ale každý pokus o vniknutie vyústil v neznesiteľný pálivý pocit. Jej manželstvo trvalo 12 rokov, ale nikdy sa im nepodarilo spečatiť zväzok. „Myslela som si, že som len nervózna, lebo som nevedela, čo čakať. Vyrástla som vo veľmi konzervatívnej, kresťansky založenej domácnosti a sex nebol niečo, o čom by hocikto v mojej rodine hovoril,“ priznala Kendra. Cítila sa, akoby mala o kosť navyše, cez ktorú sa jej manžel nevie dostať.

Nakoniec sa zverila nevlastnej matke svojho muža. Tá ju vzala ku gynekologičke. Skúšala ju vyšetriť, no jej dotyk vyvolal rovnakú reakciu ako manželov. „Moja automatická reakcia bola prudké dýchanie, nohy k sebe, uhnúť sa a odtlačiť doktorku,“ povedala. Gynekologička jej odporučila objednať sa na ďalšie vyšetrenie. Mali ju uspať, aby ju mohli vyšetriť. Kendra to však neurobila, pretože doktorka jej tiež povedala, že sa má jednoducho uvoľniť a nepreháňať.

Na ďalšiu návštevu u iného doktora sa odhodlala až po piatich rokoch, počas ktorých jej stav začal ovplyvňovať aj manželstvo. „Môj ex bol frustrovaný a uvažoval, či to robím schválne. Myslím, že preto, že po čase som prestala na tom pracovať. Nechcela som skúšať mať sex, lebo spôsobuje neznesiteľnú pálivú bolesť ,a to nie je sranda,“ povedala.

Nový doktor jej diagnostikoval vaginizmus a odporučil jej používať súpravu profesionálnych pomôcok v tvare penisu. Odľahlo jej, keď zistila, že nie je jediná s týmto problémom a že sa nezbláznila. Manžel ju naďalej podporoval, no dochádzala mu trpezlivosť, pretože chceli deti. „Stál pri mne dlhšie, ako by bola väčšina mužov schopná vzhľadom na to, že sme sex nemali 12 rokov,“ vyhlásila. Skúsila pomôcky, ktoré jej poradil lekár, ale nepomohli. Dnu nemohla dostať ani tú najmenšiu, ktorá má veľkosť malého tampónu. Bolo to príliš bolestivé.

Zdravotný stav si vybral daň na jej sebavedomí. Problém jej robili aj bežné konverzácie o tehotenstve a sexe. Jej manželstvo skončilo v roku 2012 a randenie bolo náročné – až kým na internete nespoznala Seana Ricea (38). Seanovi sa so svojím problémom zverila ešte pred prvým rande. „Nejdem do toho pre sex, chcem mať s tebou vzťah. S týmto sa vysporiadame neskôr,“ reagoval vtedy jej nový vyvolený.

Pár spolu žije a podarilo sa im mať sex už dvakrát. Vďačí za to kombinácii Seanovej jemnosti a radám z facebookovej podpornej skupiny pre ženy s rovnakým problémom. Tam jej odporučili fyzioterapiu, ktorá dokázala zázraky. Teraz sa Kendra sama snaží rozšíriť povedomie o tejto chorobe. „Ženy si často musia určiť diagnózu samé, pretože idú k lekárovi a ten im povie, že preháňajú. Našťastie fyzioterapeuti vedia o tom všetko a sú súcitní, na rozdiel od niektorých doktorov, čo viem z vlastnej skúsenosti.“

Kendrea ešte vyliečená nie je, no verí, že si splní sen mať deti. Trochu sa obáva svojho veku, no so Seanom sa zhodli, že ak sa im čoskoro nepodarí otehotnieť, dieťa si adoptujú.