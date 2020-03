Znechutený Polášek o konci v Davis Cupe: Čo všetko vyčíta zväzu?

Rozvíril vášne! Slovenský tenista Filip Polášek (34) odohral proti Česku posledný zápas v Davisovom pohári. Svoje rozhodnutie ukončiť účinkovanie v prestížnej tímovej súťaži oznámil prostredníctvom instagramu. Následne si pustil ústa na špacírku a vedeniu STZ poriadne naložil.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Deblový špecialista získal v kvalifikačnom dueli v bratislavskom NTC po boku Igora Zelenaya jediný bod pre slovenské farby. Z postupu na finálový turnaj v Madride sa po triumfe 3:1 tešil český tím. Polášek sa rozhodol ukončiť daviscupovú kariéru práve po neúspešnom ťažení slovenského tímu. Nevyhol sa pritom ani ostrej kritike.

„Mal som pocit, že čokoľvek, čo som povedal, tak som bol ako Matovič v opozícii, keď len škriekal na Smer a následne to schytával zo všetkých strán. Vrelo to vo mne už dlhšiu dobu. Sú veci, ktoré sa vo vnútri zväzu dejú a ja ich neviem ovplyvniť, či zmeniť,“ povedal Polášek a pokračoval. „Mám problém s tým, že tímové súťaže sa hrajú len v NTC. Rovnako tak mi prišlo nesprávne stanoviť cenu lístka na 25 eur. Ďalej mi prekáža, že vedenie STZ nedodržiava sľuby voči realizačnému tímu. Svoje ďalšie pôsobenie v tíme si viem predstaviť len za predpokladu, že by sa veci zmenili, hlavne teda ľudia vo zväze,“ dodal Polášek.

TOTO LEŽÍ FILIPOVI V ŽALÚDKU:

-Vysoké vstupné na daviscupové zápasy

-Netransparentné narábanie s financiami

-Podrazy smerom k realizačnému tímu -Systém vzdelávania mládeže a trénerov -Nezáujem riešiť vzniknuté problémy

Ozval sa aj Hrbatý

Kritike STZ sa nevyhol ani nehrajúci kapitán Dominik Hrbatý. „Myslel som si, že na takéto derby bude plné hľadisko. Pán Moška tvrdil, že bude vypredané. Neviem, či to bol mediálny trik, alebo ľudia neprišli z obáv pred koronavírusom. Je to škoda. Ceny lístkov boli pre bežných ľudí drahé,“ myslí si Hrbatý.

Moška: Ľudia sa zrejme báli koronavírusu

Vedenie STZna Poláškove slová, samozrejme, promptne reagovalo. Čo sa týka slabej diváckej účasti či vysokého vstupného, generálny sekretár Igor Moška to vidí jasne. „Celková kapacita bola 4-tisíc miest. Tri dni pred zápasom som verejnosť informoval, že v hre zostalo okolo 700 voľných lístkov. Posledné tri dni sa však predaje vôbec nepohli. Ceny vstupeniek sú spravidla 20 - 25 eur v prípade, že sa hrá o postup na fi nálový turnaj. Keď sa hrá o záchranu, cena je stanovená na 10 - 15 eur. Na zápasy v piatok prišlo zhruba 50 % z 3 300 ľudí, ktorí mali zakúpené lístky. V sobotu ich bolo podľa môjho odhadu tak 70 %. Ľudia mali zrejme obavy z koronavírusu. Je mi ľúto, že Filip nevie prísť a nenechá si veci vysvetliť. V mene celého STZ by som sa mu rád poďakoval za skvelú re

prezentáciu Slovenska. Zároveň mu želám veľa ďalších úspechov,“ uviedol Moška.