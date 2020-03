Halák prehovoril o svojich ambíciách: Túžim po Stanleyho pohári!

Teraz alebo nikdy! Slovenský brankár Jaroslav Halák (34) prežíva mimoriadne úspešnú sezónu. Aj keď patrí medzi najlepšie hodnotených gólmanov NHL a svoj Boston ťahá za víťazstvami, k absolútnej spokojnosti mu predsa len niečo chýba.

Exkluzívne pre Nový Čas prezradil, že nič iné ako Stanleyho pohár ho už v zámorí nezaujíma!

Halák pôsobí v profilige už štrnástu sezónu, keď postupne vystriedal dresy Montrealu, St. Louis, Buffala, Washingtonu či NY Islanders. Už druhý rok je spoľahlivým náhradníkom bostonskej brankárskej jednotky Tuuku Raska a zdá sa, že v tíme kapitána Zdena Cháru sa konečne udomácnil. Vlani v decembri navyše pokoril historický míľnik, keď odchytal svoj 500. duel v NHL. „Bolo toho naozaj veľa. Ťažko hodnotiť, kde bolo najlepšie, lebo každé mužstvo má svoje za a proti,“ zbilancoval svojsky svoju kariéru Jaroslav pre spolupracovníka Nového Času s tým, že aktuálne pôsobenie u Bruins si užíva. V 31 predstaveniach doviedol svoj klub k triumfu 18-krát.

„Som rád, že som teraz tu. Máme skvelú partiu a sme ako rodina,“ vyznal sa sympatický Bratislavčan. Ten má so svojimi parťákmi pred sebou len jediný cieľ. „Všetci dúfame, že sa nám tento rok podarí prejsť ďaleko. Mojím aj naším snom je vyhrať Stanleyho pohár. Túžim po ňom už dlho,“ uviedol Halák, ktorý si napriek zdatnej konkurencii súperov trúfa.

„Darí sa nám, tak prečo nie? Minule sa nám to nepodarilo, aj keď sme boli naozaj blízko. Medzi chalanmi aj fanúšikmi zavládlo veľké sklamanie. Preto by sme to chceli odčiniť. Kvalitu aj hlavu na to máme,“ dodal gólman, ktorý tak narážal na smolné vlaňajšie finále, kde Boston padol so St. Louis po rozhodujúcom siedmom meraní síl. Halákovi sa v lete končí v Bostone zmluva, no svoju budúcnosť má premyslenú. „Chcel by som ešte nejaký čas stráviť v NHL. Mojou prioritou je zostať tu, ale uvidíme,“ uzavrel pre Nový Čas Jaroslav. Medvede aj vďaka nemu sú momentálne s 98 bodmi na čele Východnej konferencie a účasť vo vyraďovačke by mali mať istú.