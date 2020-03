Lekári odporúčajú: Ako sa môžeme ochrániť pred koronavírusom

Šíriaci sa koronavírus zatvára školy a ruší kultúrne i športové podujatia. Ľudia sa začínajú správať hystericky a vari rýchlejšie, než samotný vírus, sa medzi ľuďmi šíri panika.

Odborníci z Úradu verejného zdravotníctva SR aj samotní lekári neustále opakujú, že sa treba správať zodpovedne a dodržiavať základné hygienické pravidlá . Čo ešte možno urobiť, aby ste sa ochránili pred ochorením? Šíreniu a vzniku prenosných infekcií možno účinne a najjednoduchšie zabrániť dôkladným umývaním rúk. Podľa ÚVZ SR však „iba ich opláchnutie pod teplou vodou nestačí, potrebná je aj poriadna dávka mydla“.

Hlavný hygienik SR Ján Mikas dodáva, že „pravidelný návyk na umývanie rúk je dôležité budovať už v ranom veku dieťaťa, pretože je náchylnejšie na ochorenia a imunita sa u neho ešte len vyvíja. Prvý predpoklad zabráneniu vzniku infekčných ochorení je práve dôkladná hygiena rúk“.

Otvoriť galériu Zdroj: anc

(pre zväčšenie kliknite na obrázok)

Kedy je potrebné umývať si ruky

po každom návrate domov či do práce z vonkajšieho prostredia

pred a po návšteve nemocnice, lekára...

po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy

pred, počas a po príprave jedla

pred konzumáciou jedla

po každom použití toalety

pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky

po manipulácii so zvieratami a ich krmivom

po manipulácii s odpadom a odpadovým košom

počas choroby

pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

po vyčistení nosa, kašľaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, ale účinnejšie je zakryť si ich vnútornou stranou lakťa, ešte lepšie je však použiť papierovú vreckovku, ktorú treba ihneď po použití zahodiť do koša

Čomu sa vyhýbať

1. vyhýbajte sa hromadným podujatiam

2. vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky nádchy alebo chrípky

3. od človeka, ktorý kašle alebo kýcha, sa vzdiaľte aspoň jeden meter

4. dezinfikujte povrchy v domácnosti, ktorých sa dotýka viacero ľudí, napr. kľučky

5. zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

Vitamín C

ak chcete znížiť predpoklad nakazenia, odprúča sa posilňovať imunitný systém

vitamín C je dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému

naše telo si nevie vytvoriť jeho zásoby

každé akútne infekčné ochorenie zvyšuje nároky na jeho príjem

bežnou stravou nie je možné doplniť zvýšenú potrebu, do krvi sa prenesie len časť vitamínu C

organizmus bez problémov vstrebe od 200 do 500 mg denne

nadmerné množstvo vitamínu sa uvoľňuje z tela močom nachádza sa najmä v čerstvom ovocí a zelenine

dôležitým zdrojom sú paprika, chren, citrusové ovocie, kivi, zelené vňate, kel, kapusta

VIAC AKO 500 MG NEMÁ ZMYSEL

Etela Janeková, internistka

- Vitamín C je prirodzeným zdrojom, ktorý zvyšuje obranyschopnosť organizmu. Telo vstrebe maximálne od 200 do 500 miligramov denne. Nemá zmysel brať vyššie dávky. Vitamín C preniká do moču a niektorým ľuďom vyššie dávky spôsobujú obličkové kamene. Ale vhodné sú aj vitamín D, ktorý tiež

Meranie teploty

koronavírus má príznaky klasického respiračného ochorenia – teplota nad 38 °C a suchý dráždivý kašeľ

jednorazovo zvýšená teplota ešte nič nesignalizuje

pozornosť zbystrite, keď si aspoň 2 až 3 dni nameriate zvýšenú teplotu - od 37,5 °C

v zahraničí zaznamenali aj prípady, keď pacient s koronavírusom mal nižšiu teplotu ako 38 °C

ak sa vás to týka, kontaktujte svojho všeobecného lekára, on rozhodne, čo ďalej

Vyššia teplota dva, tri dni

Etela Janeková, internistka

- Podozrenie je určite v tom prípade, ak sme boli v zahraničí alebo sme v kontakte s niekým, kto bol v zahraničí, a máme suchý kašeľ a zvýšenú teplotu. Zvýšená teplota začína od 38 stupňov Celzia, ale vzhľadom na niektoré prípady zo zahraničia treba spozornieť už pri teplote 37,5 stupňa Celzia. Osamotená nádcha nie je prejavom koronavírusu.