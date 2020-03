Erik Grendel o zranenom Orlandičovi: Bol úplne mimo, chcel nás biť!

Išlo mu o život! Petar Orlandič (29), nová posila futbalového Spartaka Trnava, na svoj štvrtý duel v drese slovenského tímu tak rýchlo nezabudne.

Útočník Čiernej Hory sa dostal do hry proti Dunajskej Strede (1:0) na posledných sedem minút. Boli to však hektické momenty. Zrážku hlavami v jednom zo súbojov si odskákal krvavým zranením, po záverečnom hvizde hlavného rozhodcu na trávniku skolaboval.

Trnave išlo o postup do hornej šestky a bez vylúčeného Matúša Turňu na Žitnom ostrove úporne bránila tesné víťazstvo. Nabudený Orlandič prišiel v dramatickom závere pomôcť svojim spoluhráčom. Na tvrdú zrážku hlavami doplatil roztrhnutým obočím. Bol očividne otrasený a väčšinu nadstaveného času ho museli ošetrovať. Napriek problémom sa pýtal späť na ihrisko.

„Nevedel, kde je sever. Chcel nás naokolo biť. Je to blázon, ale tak to má byť,“ komentoval odhodlanie Balkánca líder trnavského tímu Erik Grendel. „Nechal na ihrisku srdce. Ak budeme všetci takto bojovať, potom môžeme byť úspešní.“ Vystrašený ostal aj brankár Dobrivoj Rusov, ktorý tesne predtým tiež schytal ranu do hlavy. „Dostal som do brady. Orlandič bol na tom horšie. Mal rozseknuté čelo zaliate krvou. Bol dezorientovaný. Museli sme mu skontrolovať, či nemá zapadnutý jazyk,“ opisoval chvíle napätia muž zápasu.

Orlandič nakoniec zápas dohral, ale hneď po jeho skončení sa zrútil na trávnik. Asistent rozhodcu prešiel okolo neho bez povšimnutia, no masér Spartaka Tomáš Hološka k nemu hneď vyšprintoval. Keď zbadal, že Čiernohorec slabo reaguje, obrátil ho na bok do stabilizovanej polohy a rýchlo volal rukami záchranárov. Našťastie nakoniec všetko dobre dopadlo. Trnava udržala víťazstvo, je v skupine bojujúcej o titul a aj Orlandič je o. k.

„Hneď po zápase ho zdravotníci odviezli do nemocnice v Dunajskej Strede s podozrením na otras mozgu. Urobili mu röntgen a zašili tržnú ranu na čele tromi stehmi. Ešte v ten deň ho prepustili domov. Aj jeho spoluhráči potvrdili, že už je v poriadku,“ povedal pre Nový Čas PR manažér Spartaka Patrik Velšic.

ČO STIHOL ORLANDIČ

83. min.: prišiel na ihrisko za Gamboša

90.+4 min.: po súboji s Phillipsom je v šoku, má tržnú ranu na hlave

90.+6 min.: trhá sa z rúk lekárov, chce pokračovať v hre

90.+8 min.: vracia sa na ihrisko s obviazanou hlavou

90.+9. min.: po záverečnom hvizde padá na zem a stráca vedomie

PS: Skončil v nemocnici, odkiaľ ho v ten deň prepustili domov.