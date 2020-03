Kotlebova exmanželka otehotnela už pred rozvodom: Pohľad na Frederiku hovorí za všetko

Tak toto je dôvod rozvodu? Šéf fašistickej strany ĽSNS Marian Kotleba (42) sa len minulý týždeň definitívne rozviedol so svojou manželkou Frederikou (24).

Ich päťročný vzťah dostal vážne trhliny už v apríli minulého roka, keď nežnejšia polovička podala žiadosť o rozvod. Prečo sa tak Frederika rozhodla, dodnes nie je jasné, ona sama to vysvetliť nechcela. Nový Čas teraz krátko po rozvode získal fotografie, ktoré ukazujú, že pod srdcom nosí druhé dieťatko. Zaoblené bruško už nezakryje ani hrubá zimná bunda.

Banskobystrický súd minulý týždeň manželov, medzi ktorými je 18-ročný vekový rozdiel, rozviedol po štyroch hodinách. „Po vyhlásení rozhodnutia sa všetci účastníci vzdali práva podať odvolanie, ale ešte to nie je právoplatné,“ povedala hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová. Manželia Kotlebovci už dlhšie nežijú v spoločnej domácnosti, no ešte minulý rok si Kotleba nepravidelne brával syna Ľudovíta na rôzne spoločné aktivity. Podľa zdroja Nového Času bol syn teraz súdom zverený do osobnej starostlivosti matky a otcovi uložili vyživovaciu povinnosť.

Nečakaný zvrat

Zaujímavé je, že Frederika podľa fotografií, ktoré získal Nový Čas už počas súdu minulý týždeň v stredu, nosila pod srdcom druhé dieťatko. Otázne je, s kým je v radostnom očakávaní, keďže podľa našich informácií na pojednávanie prišla sama a jej vzťah s Kotlebom je veľmi chladný. Frederika na otázky ohľadom jej tehotenstva odpovedať nechcela a po predstavení zložila telefón. Rovnako drží „bobríka mlčania“ aj politik, ktorý sa rád prezentuje ako zástanca „tradičnej rodiny“.

Nový Čas ešte minulý rok zistil, že Kotleba navštevoval svoju vtedajšiu manželku v egyptskej Hurghade, kde strávila niekoľko mesiacov aj s ich spoločným synom. Sama vtedy vraj zvažovala celkové odsťahovanie do zahraničia, čo doteraz nepotvrdila. Africkú návštevu vysvetľovala tým, že tam išla na dovolenku a dlhý pobyt pôvodne neplánovala. „Pôvodne sme išli na mesiac, ale Ľudko nechcel ísť domov, lebo si tam našiel kamarátov. Kamaráti chodili po neho, hneď pred hotelom bol bazén. Pre dieťa je to raj... Mala som pocit, že tam bol veľmi šťastný, tak preto sme ostali tak dlho,“ snažila sa vysvetliť pre Nový Čas dôvod svojho niekoľkomesačného odchodu zo Slovenska.

Počas toho ich navštívil aj Kotleba, s ktorým si urobili spoločnú rodinnú fotku a snažili sa tak navodiť dojem bezproblémového manželstva, hoci na súde už boli rozvodové papiere. „Je pravda, že Marian chce zachovať rodinu pohromade, to nebudem klamať. To, že som podala žiadosť o rozvod, viete. O tom prečo, tak to nechcem rozpitvávať, nehnevajte sa. Na to nechcem vôbec odpovedať. Sú to osobné dôvody a nerada by som to riešila,“ vyjadrila sa v minulosti Frederika. Neveru zo strany manžela nepotvrdila.

Nový priateľ?

V súvislosti s rozvodom sa objavovali aj informácie o tom, že si v prevažne moslimskej africkej krajine našla milenca. Zo zdroja blízkeho rodine prenikali správy o istom priateľovi Hishamovi, s ktorým sa zblížili. Oceňovala na ňom, že sa hrával so synom Ľudovítom a ona mala zatiaľ čas na oddych, čo jej pri manželovi Marianovi chýbalo. Nový Čas zisťoval u samotnej Frederiky, či sa s Hishamom pozná. Netajila, že podobný muž sa okolo nej v Egypte pohyboval, ale bez toho, aby spolu niečo mali.

„To je hlúposť. Je tam jeden Hisham, ale to bol v tom komplexe čašník, čo tam pracoval. Ale s ním som sa len tak zdravila. Tam je to veľmi bežné meno, majú dosť podobné mená. Ľudkov kamarát v Egypte dosť často pokrikoval po tom čašníkovi, takže preto viem, že som to započula. Ale je to také časté meno ako na Slovensku Ondrej,“ odmietla Frederika. Kto teda je otcom dieťaťa zostáva zahalené rúškom tajomstva.

Vývoj vzťahu