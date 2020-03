Matovič chce oznámiť zloženie novej vlády v najbližších dňoch: Čo bude s nájomnými bytmi?

Podoba novej vlády by mala byť známa v najbližších dňoch. Vyhlásil to budúci premiér Igor Matovič (OĽaNO), keď prichádzal na rokovanie ekonomických expertov o zámere strany Sme rodina postaviť 25-tisíc štátnych nájomných bytov do Národnej banky Slovenska.

„Je dohodnuté veľmi veľa, sme pred finále,“ uviedol Matovič. Dodal, že číta v médiách rôzne zaručené informácie o zložení budúcej vlády a „tak polovica je pravdivá“. Podľa Matoviča treba dohodnúť ešte „nejaké kompetencie jednotlivých ministerstiev". Odmietol povedať, či sa napríklad niektoré z existujúcich ministerstiev rozčlení na dve. Jedným z kandidátov na post ministra dopravy má byť expert Sme rodina Štefan Holý. Časti koalície prekážajú medializované informácie, že Holý má blízko k podnikateľovi Vladimírovi Poórovi. Ten sa v minulosti politicky angažoval v HZDS a spomína sa, že bol v pozadí strany Smer-sociálna demokracia. Holý je zároveň odborníkom Sme rodina, ktorý obhajuje výstavbu nájomných bytov. Viacerí politici koalície tvrdia, že by to viedlo k zadlžovaniu štátu. „O tom je toto stretnutie. Od začiatku ako sme vedeli, že niekto ho spochybňuje, tak cez médiá som to neriešil. Ekonomická elita ho dnes bombarduje argumentami a musí to ustáť,“ komentoval Matovič stretnutie odborníkov v budove Národnej banky Slovenska. Keď Holý toto stretnutie podľa Matoviča neustojí, bude sa hľadať iná cesta financovania nájomných bytov. Podľa lídra OĽaNO Igora Matoviča, ktorý je poverený zostavením novej vlády, je možné financovať výstavbu nájomných bytov aj z iných zdrojov, ako navrhuje hnutie Sme rodina. Práve o možnosti vyňať niektoré štátne podniky z okruhu verejných financií a nezaťažovať tak investičnými úvermi štátny rozpočet, rokovala v pondelok na pôde Rady pre rozpočtovú zodpovednosť skupina ekonomických expertov. Pokiaľ sa táto možnosť nepotvrdí, vidí Matovič zdroj financií napríklad v úsporách nazhromaždených v 2. dôchodkovom pilieri. ,,Ak by sme ľuďom vytvorili napríklad investičný fond, ktorý by investoval do nájomných bytov, tak si myslím, že mnoho ľudí, ktorí sú sporitelia v druhom pilieri, by chceli takto zhodnocovať svoje peniaze," povedal Matovič novinárom pri príchode na rokovanie. Možností je podľa šéfa hnutia OĽaNO viac a o tom, ktorá je správna, by malo rozhodnúť práve pondelkové stretnutie. Matovič potvrdil, že výstavbu nájomných bytov, ktorú presadzuje hnutie Sme rodina, podporuje a bude hľadať spôsob, ako tento predvolebný sľub budúceho koaličného partnera splniť. Hoci sa pravdepodobne nepodarí naplniť avizovaný počet 25.000 postavených nájomných bytov ročne, o možnostiach podľa neho musia budúcu vládu presvedčiť odborníci. ,,Dôležité je začať, hľadať dobrú vôľu," povedal Matovič. Podľa šéfa OĽaNO mladé rodiny nájomné byty potrebujú. ,,Pre tých ľudí je dôležité, aby mali možnosť kde bývať a lacno bývať. Nájomné byty sú cesta," dodal. Šok! Kiska sa rokovaní o novej koalícii nezúčastní: Vážne dôvody