Koronavírus ovplyvní aj svadby: Toto odporúčajú snúbencom v Banskej Bystrici

Mesto Banská Bystrica ruší všetky mestské podujatia až do odvolania. Od 10. marca bude zatvorená krytá plaváreň na Štiavničkách.

Matričný úrad a ohlasovňa ruší v sobotu 15. marca všetky uvítania malých Banskobystričanov a Banskobystričaniek. Mladomanželov mesto vyzve, aby sa sobášili najbližší víkend len v kruhu svojich rodičov, svedkov a za prítomnosti oddávajúceho a matrikárok. Ako agentúru SITA ďalej informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, organizátorov všetkých podujatí mesto vyzýva, aby zvážili ich organizovanie. Všetky opatrenia, ktoré prijíma samospráva na základe zasadnutia krízového štábu mesta Banská Bystrica, sú určené na zabránenie šíreniu nového koronavírusu.

Mesto ruší podujatia, ktoré organizuje alebo spoluorganizuje v priestoroch Robotníckeho domu, v Radnici na Námestí SNP 1, v budove mestského úradu na ulici Československej armády 26 alebo v zariadeniach sociálnych služieb. O náhradných termínoch bude samospráva informovať prostredníctvom webových stránok organizátorov a mesta Banská Bystrica. Samospráva odporúča podnikateľom, aby prijali všetky preventívne opatrenia smerujúce k minimalizácii možného šírenia vírusu. „V kontexte opatrení, ktoré sa prijímajú v rámci celého územia odporúčame hrať hokejové zápasy bez prítomnosti divákov,“ dodala hovorkyňa.

„V Banskobystrickom kraji je zatiaľ situácia priaznivá a všetci sledovaní izolovaní pacienti majú negatívne výsledky. Z tohto pohľadu nemáme dôvod prijímať drastické opatrenia. Tým, ktorí prichádzajú z rizikových oblastí odporúčame, aby sledovali svoj zdravotný stav a pri prvých príznakoch kontaktovali svojho lekára. Treba vyzývať ľudí, ak majú klinické príznaky, aby sa správali zodpovedne voči svojmu okoliu,“ uviedla Mária Avdičová z Oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Na základe usmernenia hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva SR platí v banskobystrických zariadeniach sociálnych služieb zákaz návštev. V zariadeniach sociálnych služieb až do odvolania nebudú pre verejnosť poskytované rehabilitačné služby, služby kaderníctva a pedikérske služby. Zároveň bola až do odvolania pozastavená činnosť denných centier.

Školský úrad ruší s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia, ako aj návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania. Jednotlivé materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica na základe odporúčania Školského úradu, predbežne rušia dni otvorených dverí pre rodičov a deti. Mesto Banská Bystrica zároveň pozastavilo plavecké kurzy žiakov základných škôl v priestoroch Krytej plavárne na Štiavničkách.

Preventívno-bezpečnostné opatrenia prijali aj dopravcovia SAD Zvolen, a. s. a Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s., ktorými reagujú na možné riziká prenosu ochorenia v prostriedkoch MHD a prímestskej dopravy. Pravidelne, a vo zvýšenej frekvencii, zabezpečujú dezinfekciu vozidiel ekologickými dezinfekčnými prostriedkami. Dopravcovia zvýšili aj preventívne opatrenia u všetkých pracovníkov prichádzajúcich do styku s verejnosťou, ktoré prispievajú aj k eliminácii bežnej chrípky, ktorá je v tomto období aktuálna.

K opatreniam v meste sa pridáva aj Štátna vedecká knižnica (ŠVK), ktorá až do odvolania ruší všetky plánované podujatia a exkurzie. Knižnično-informačné služby pre verejnosť sú aj naďalej poskytované. „Od 10. marca knižnica nebude prijímať čitateľmi vypožičanú literatúru až do odvolania. Zároveň nebude vyberať poplatky za oneskorené vrátenie dokumentov, ktoré vzniknú v súvislosti s týmto opatrením až do odvolania,“ uviedla pre agentúru SITA Adriana Barth z odboru riaditeľa ŠVK s tým, že čitateľov žiadajú o vrátenie vypožičanej literatúry až po skončení súčasnej epidemiologickej situácie.