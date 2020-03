Sudca poslal súdnu úradníčku do väzby: Za kokaín z Holandska hrozí Šumichrastovej 15 rokov natvrdo

Nebohý vysokopostavený prokurátor Tibor Šumichrasť sa obracia v hrobe. Jeho dcéru, vyššiu súdnu úradníčku Andreu Šumichrastovú, poslal sudca do väzby.

Dôvodom je kokaín v hodnote 20-tisíc eur, ktorý u nej zaistili v rámci akcie Národnej kriminálnej agentúry. Spolu s ňou aj skončila v putách aj Andrea a päťkrát súdne trestaný údržbár z Ministerstva spravodlivosti, Jozef.

,,Veronika, Veronika," povzdychol si sudca, keď rozhodol o stíhaní Šumichrastovej vo väzobnej cele. Povzdych z úst sudcu Romana Benedikoviča sa potom preniesol aj do jeho reči na chodbe petržalského súdu. „Dôkazy boli takzvane nepriestrelné. Tá trestná činnosť bola dlhodobo monitorovaná. Drogy sa sem ťahali pravidelne zo zahraničia. Tu sa distribuovali, vážili, porciovali, balili sa a dávalo sa to dílerom, alebo sa to rovno predávalo konzumentom. Takže ten charakter trestnej činnosti, odôvodňuje tú obavu z pokračovania v páchaní v trestnej činnosti. A jedine tým, že budú vo väzbe sa dá zamedziť v pokračovaní v páchaní trestnej činnosti,“ prezradil sudca Benedikovič krátko po rozhodnutí svoje stavisko.

Súdna úradníčka a recidivista

Sudca podotkol, že hlavný organizátor, celej trestnej činnosti je na úteku. Ide o Bratislavčana, ktorý mal podľa sudcu voziť drogy z Holandska. A práve Veronika, Andrea a Jozef, mali zabezpečovať ďalšiu distribúciu na Slovensku. Dcéra nebohého prokurátora, využila svoje právo a nevypovedala. Na otázky reportéra Nového Času nereagovala. Okresný súd Bratislava I. už svoju zamestnankyňu postavil mimo službu. Sudca Benedikovič však priznal, že Jozef, ktorého zadržali spolu s Veronikou a Andreou je päťkrát súdne trestaný recidivista.

„Naposledy bol odsúdený pre drogovú trestnú činnosť na sedem a pol roka a v roku 2017 bol podmienečne prepustený na slobodu,“ spresnil sudca Roman Benedikovič informácie týkajúce sa obvineného Jozefa. Ten aktuálne pracoval ako údržbár na ministerstve spravodlivosti a podľa sudcu začal s políciou spolupracovať. Obe obvinené podali voči rozhodnutiu o väzbe sťažnosť. Recidivista Jozef sa práva na sťažnosť voči rozhodnutiu väzbe vzdal.

Čo sa stalo?

Národná kriminálna agentúra zadržala vyššiu súdnu úradníčku Veroniku Šumichrastovú s kokaínom v hodnote 20-tisíc eur. „Policajti vykonali 3 domové prehliadky, 1 prehliadku nebytového priestoru a 5 prehliadok motorových vozidiel, v rámci ktorých boli zaistené drogy vo forme bielych kryštalických látok a sušiny zelenej farby. Zadržali 4 osoby,“ informovali v oficiálnej správe policajti. Akcia sa konala v stredu v noci minulý týždeň v Bratislave, Nitre a na Záhorí. Muži zákona v súvislosti s akciou VEŽA obvinili okrem dcéry nebohého prokurátora Tibora Šumichrasta aj ďalších troch ľudí. Obvineným horí pre obchodovanie s drogami až 15 rokov väzenia.