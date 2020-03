Pred šlágrom DAC - Trnava mali zabíjačku: Klobásky pomáhali robiť aj tréneri

Na začiatku bola statná vyše 270 kilogramov vážiaca mangalica, na konci stoly plné zabíjačkových dobrôt.

Od sobotňajšieho rána sa ulicami v okolí futbalovej MOL Arény v Dunajskej Strede šírila vôňa zabíjačkových špecialít.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na Kukkonia zabíjačku 2020 si našli cestu stovky obyvateľov Dunajskej Stredy i jej okolia. Dobroty si vychutnali aj futbaloví fanúšikovia, ktorí prišli na krajské fortunaligové futbalové derby medzi FC DAC 1904 a Spartakom Trnava.

Tradícia zabíjačiek siaha až do dávneho praveku k neolitickému človeku. Prvé úradne overené listiny o konaní zabíjačiek pochádzajú z desiateho storočia. Ich význam nespočíval len v obstarávaní potravy, ale stal sa z nich spoločenský fenomén. Dlhoročná tradícia zabíjačiek na Slovensku postupne mizne. Dôvodov je viacero. Dôležitý je faktor pohodlnosti – bravčové mäso sa dá pohodlne kúpiť v rôznych obchodoch a mäsiarstvach. Vymierajú však aj chovatelia ošípaných i ďalších domácich zvierat a chýbajú aj mäsiari.

„Zabíjačky robíme s kolegami v tomto období dosť pravidelne, dnes sú to však často aj akcie pre rôzne firmy. Celkovo však na Slovensku zabíjačiek ubúda. Ľudia majú pri domoch najmä trávniky, starať sa o domáce zvieratá sa im už veľmi nechce,“ priznáva šéf mäsiarov Kukkonie József Valaskó. So spolupracovníkmi v sobotu v Dunajskej Strede pripravil z 270-kilogramovej mangalice aj 20 kilogramov jaterníc a desiatky kilogramov oškvarok. Aj József Valaskó vidí, že mäsiarstvo v súčasnosti nie je pre mladých ľudí atraktívne povolanie. „Aj my v Kukkonii sme skôr staršia generácia chlapov, noví v dnešnej dobe prichádzajú len minimálne. Školy pre mäsiarov nie sú, mladším sa ani toto povolanie nechce robiť. Na druhej strane, ak sa už zabíjačka organizuje, medzi ľuďmi je o ňu veľký záujem. Mnohí tvrdia, že zabíjačkové špeciality sú najlepšie jedlo,“ poznamenáva.

Zabíjačky mali kedysi aj spoločenský faktor. Stretávali sa na nich celé ulice, dediny či väčšie sídla. Všetci, ktorí pomáhali, dostali výslužku, ušlo sa aj susedom či príbuzným. V Dunajskej Strede bola sobotňajšia Kukkonia zabíjačka 2020 miestom stretnutia viacerých rodín a priateľov. Dobre sa zabavili pri dobrom jedle i viacerých vystúpeniach, vrcholom dňa bol koncert maďarskej speváčky Very Tóth, víťazky talentovej šou Megasztár. Nechýbala ani súťaž o najlepšiu zabíjačkovú kapustu, ktorú vyhralo družstvo z Orechovej Potône. „Rozhodli sme sa všetkým Dunajskostredčanom, obyvateľom Žitného ostrova i návštevníkom zblízka i zďaleka priblížiť atmosféru čias minulých a oživiť ľudové tradície. Zabíjačka Kukkonia bol rituál pre milovníkov poctivých domácich dobrôt,“ uviedla marketingová manažérka Kukkonie Anna Molnárová.

Pri výrobe klobás pomáhali aj mládežnícki tréneri MOL Akadémie v Dunajskej Strede.

Zamestnanci Kukkonie chcú aj podobnými akciami slovenskej verejnosti ukázať, čo máme doma. Veria, že ľudia ocenia, tak ako na dunajskostredskej zabíjačke, skutočnú chuť tradičných potravín – kvalitného mäsa, mlieka, masla či ovocia. Vízia Kukkonie je jednoduchá a originálna - návrat k tradíciám a ich transformácia do modernej podoby. Dôraz kladie na rozvoj regiónu, na zachovanie kultúrneho, historického a prírodného dedičstva, ako aj na využitie surovín, ktoré dáva samotná príroda.