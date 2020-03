Ligu majstrov čaká zvláštny súboj: Valencia sa bez divákov pokúsi o zázrak, Spurs veria v obrat

Na futbalistov Valencie i Tottenhamu čaká v odvetných zápasoch osemfinále Ligy majstrov ťažká úloha, ak chcú postúpiť do ďalšej fázy.

Španielsky tím privíta taliansku Atalantu a musí zmazať manko z prvého duelu 1:4. Angličania sa predstavia v Lipsku a napriek deficitu útočníkov sa pokúsia zvrátiť domácu prehru 0:1. Oba zápasy majú výkop v utorok o 21.00 h.

Valencia na postup potrebuje streliť aspoň tri góly a neinkasovať, no ešte pred zápasom sa musí vyrovnať s komplikáciami. Pre šíriaci sa nový koronavírus sa duel odohrá bez divákov. Toto rozhodnutie kritizoval kapitán tímu Dani Parejo, ktorému sa nepáči rozličný prístup k opatreniam. "V uliciach sú tisíce ľudí, ktorí oslavujú Las Fallas, denne sa uskutočnia stovky letov, prebieha mnoho kultúrnych udalostí, ale na najdôležitejší zápas sezóny nepustia ľudí, hnevá ma to," citovalo Pareja periodikum Marca. Napriek tomu však priaznivcom sľúbil, že prázdne tribúny nezabránia "netopierom" spraviť všetko pre postup: "Vždy, keď vybehneme na trávnik, ideme s kožou na trh. Hoci na prázdnom štadióne, ale aj teraz do toho dáme všetko." Liga majstrov s ďalšími obmedzeniami: Osemfinálová odveta v Mníchove bude bez divákov

Domáci však nie sú v ideálnej forme. V predchádzajúcich troch ligových zápasoch získali iba štyri body, v generálke pred LM remizovali na pôde Alavesu 1:1 a v tabuľke sú na siedmom mieste. Na druhej stane, Atalanta nehrala súťažné stretnutie od 1. marca, keďže Taliansko je najzasiahnutejšia krajina v Európe a Bergamo je v epicentre nákazy. Predtým však vyhrala štyrikrát za sebou vrátane duelu s Valenciou. Pred nútenou prestávkou deklasovala domáce Lecce 7:2. Atalanta sa spolieha v tejto sezóne na skvelú ofenzívu, keď v Serie A strelila už 70 gólov v 25 zápasoch. "Samozrejme, náskok 4:1 nám dodáva sebadôveru, ale chceme skórovať aj vo Valencii, zároveň sa však musíme sústrediť na defenzívu. Nechceme prehnane brániť, práve naopak, predvedieme to najlepšie z nás. Pripravujeme sa najmä psychicky, pretože na prvý pohľad je rozhodnuté, ale my nesmieme zaspať a oslavovať môžeme až po konečnom hvizde," uviedol na webe uefa.com tréner Atalanty Gian Piero Gasperini.

Tottenham v záverečnej tretine sezóny zastihli veľké nepríjemnosti v útoku. Už dlhodobo je mimo hry Harry Kane, tesne pred prvým duelom s Lipskom vypadol aj Heung-Min Son, ktorý si zlomil ruku. Absencia kvalitného útočníka sa odrazila aj na nedávnych výsledkoch, "kohúti" v predchádzajúcich troch stretnutiach Premier League získali iba bod. "Odohrali sme aj dobré zápasy, ale nevieme premieňať šance. Myslím si, že tím má charakter, už sme spolu dlho a hoci prežívame zložité obdobie, verím, že máme na to, aby sme to v Lipsku otočili," uviedol podľa agentúry AP Delle Alli. Plný odhodlania bol aj jeho tréner Jose Mourinho: "Buď vyhráme, alebo prehráme. Bez ohľadu na únavu či zranenia do toho dáme všetko," povedal Portugalčan podľa agentúry SID.

Ani Lipsko nie je v ideálnej forme. Víťazstvo v Londýne bolo v tomto roku skôr výnimkou, keď nemecké mužstvo zabrali naplno iba štyrikrát z desiatich zápasov vo všetkých súťažiach. V sobotu dostal voľno najlepší strelec mužstva Timo Werner a Lipsko sa vo Wolfsburgu nepresadilo. "Nedokázali sme si pripraviť šance, ak chceme uspieť v Lige majstrov, musíme byť oveľa nebezpečnejší," skonštatoval po bezgólovej remíze tréner Lipska Julian Nagelsmann.

Odvetné zápasy osemfinále Ligy majstrov 2019/2020, UTOROK 9. MARCA, 21.00 h:

RB Lipsko - Tottenham Hotspur /rozhoduje: Carlos del Cerro Grande (Šp.)

FC Valencia - Atalanta Bergamo /Ovidiu Hategan (Rum.)/