V obchodoch chýba toaletný papier, žena vymyslela spôsob, ako ho nahradiť: Z jej výrobku je hit

Takmer tridsať eur za rolku toaletného papiera? Žena predáva svoj vlastný výrobok.

Koronavírus vyvolal vo svete takú paniku, že ľudia kupujú všetko, čo má dlhú dobu spotreby. Okrem paštét, múky, cestovín, sa však vrhli aj na toaletný papier. Vidia sa zrejme doma zavretí počas celého roka...

Eloise Marsh z Austrálie však prišla s nápadom, ako tento problém vyriešiť. Na austrálskej stránke venovanej ručným výrobkom, zverejnila svoj (možno prevratný) vynález. Je ním "ekologický" froté toaletný papier, ktorý možno opakovane používať. Samozrejme, po vypratí... „Predstavujeme umývateľný, opakovane použiteľný toaletný papier!“ napísala na facebookovskej stránke, pričom jeden "kotúč" ponúka za 25 libier (28 eur).

Či by si však na takýto punk niekto trúfol, ťažko povedať. Išli by ste v prípade veľkej núdze do toho? :-)