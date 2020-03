Od obezity k tehličkám: Mladík schudol viac ako sto kíl a stal sa osobným trénerom

Nick Riccio (24) kedysi vážil cez dvesto kilogramov. Rozhodol sa zamakať a za rok sa dostal na 86 kíl, informuje portál The Sun.

Pred premenou jedol úplne všetko. Na raňajky si dával 8 čokoládových lievancov alebo wafle a pravidelne pil čokoládové mlieko. Dokonca bol častým návštevníkom v McDonald’s. „Moja bežná objednávka bola dvakrát Big Mac, desať kúskov kuracích nugetiek a mliečny kokteil,“ priznal.

V roku 2017 si ho blízky priateľ posadil na rozhovor. To Nicka inšpirovalo – začal chodiť do posilňovne a prevzal kontrolu nad svojím životom. Jeho cesta začala samovzdelávaním. Skúsil množstvo aplikácií na fitness a pozeral videá na YouTube. Za rok sa mu podarilo schudnúť skoro 110 kilogramov.

Začal sa stravovať inak. Prvé jedlo si dal až na obed, väčšinou vaječné bielka s cibuľou a paprikou, morčacím párkom a proteínový kokteil. Taktiež sa rozhodol pre striktný cvičebný plán. Do posilňovne chodil dvakrát za deň šesť dní v týždni. Ani pravidelné nedeľné zhrešenie – šesť kúskov salámy, klobásová pizza, cibuľové krúžky, hranolky a kurací sendvič – neohrozili jeho cestu k novému telu.

Nebol to len fyzický, ale aj psychický boj. Po roku chudnutia musel začať s terapiou. Trpel úzkosťami, diagnostikovali mu obsedantno-kompulzívnu poruchu, vyvinula sa u neho bulímia. „Impulzívne som jedol asi rok a preháňal som to s preháňadlami asi tri mesiace. Keď sa to stalo, rozhodol som sa, že potrebujem pomoc,“ povedal Nick.

Vďaka pomoci terapeuta schudol ďalších desať kíl a dostal sa na svoju aktuálnu váhu. Nanešťastie mu ostalo veľké množstvo prebytočnej kože. „Bolo to ako stále nosiť pripomienku toho, kým som bol. Nenávidel som to,“ vyhlásil. Neuveriteľne bolestivú operáciu mu pomohla zaplatiť stará mama, kožu mu odstránili na začiatku roka 2020.

Ako sám vraví, k starému spôsobu života sa už nevráti. „Bola to totálna zmena životného štýlu. Nedávno som získal certifikát osobného trénera. Začnem pracovať hneď, ako sa zotavím,“ dodal na záver.