Ako vyzerá život v Malackách a Kostolišti po potvrdení koronavírusu u 3 obyvateľov? Krčmu zavreli, na omši len skalní

Ako prijali ľudia opatrenia a ako sa prejavili na bežnom živote v meste?!

Koronavírus, ktorý sa po prvý raz potvrdil v piatok aj na Slovensku, má jedno z dvoch ohnísk v Kostolišti, teda okrajovej časti mesta Malacky. U troch členov jednej rodiny – otca, matky a syna, sa potvrdila nákaza COVID-19, čo primälo kompetentných k viacerým radikálnym krokom. Ako teda vyzeral bežný život mesta v nedeľu, keď už väčšina obyvateľov vedela o rizikách a tiež opatreniach úradov?

Na čo sa treba pripraviť aj na Slovensku?

Uzatváranie škôl, škôlok a detských jaslí.

Rušenie návštev v domovoch seniorov.

Obmedzovanie cestovania do zahraničia.

Rušenie leteckých liniek do postihnutých oblastí.

Zákaz hromadných a masových akcií.

Obmedzovanie návštev na úradoch.

Karanténa a izolácia ohrozených skupín.

Pacientom nula je podľa vyjadrení premiéra Petra Pellegriniho s najväčšou pravdepodobnosťou pozitívne testovaný mladík Jakub, ktorý sa mohol nakaziť počas romantického výletu s priateľkou v Benátkach v polovici februára. Pozitívne testovaní sú aj jeho rodičia – otec Anton (52) a mama Jana (52).

V strehu tak sú všetci, ktorí s nimi prišli do styku. Vedenie mesta aj obce už prijíma prísne preventívne opatrenia. Zatvorili školy, škôlky a tiež zariadenie sociálnych služieb, v ktorom pracovala Jana. V sobotu vydal krízový štáb zvolaný na podnet primátora Malaciek Juraja Říha sériu bezodkladných opatrení. Jedným z nich je aj zákaz zhromažďovania sa na verejných podujatiach.

Kostol sa vyprázdnil Otvoriť galériu Pre opatrenia sa na nedeľnej bohoslužbe zišla iba hŕstka ľudí. Zdroj: mh Cítiť to bolo v Malackách na nedeľnej bohoslužbe, na ktorú prišlo oveľa menej ľudí ako zvyčajne. „Je to vidieť. Naozaj bol dnes prázdny kostol. Mesto to má podľa mňa zvládnuté. Už je to na nás, ako to pojmeme. Myslím si, že ak môžem ísť do obchodu, tak môžem aj na svätú omšu,“ hovorí obyvateľka Malaciek Miroslava. Podľa nej netreba šíriť paniku. Už vie, ako strávi nečakané prázdniny so svojimi synmi: „Budeme pracovať v rámci inštrukcií od školy. Nejako to prispôsobíme,“ dodala mamina.

Pohostinstvo nenalieva

V Kostolišti, ktoré možno považovať za jedno z potenciálnych ohnísk nákazy na Slovensku, bolo v kostole na omši tiež cítiť prijaté opatrenia. „Máme tu iba jednu omšu ráno o deviatej. Dnes bolo oveľa menej ľudí. Chýbala svätená voda a ani sme si nepodávali ruky,“ prezradil jeden z obyvateľov obce. Situáciu však označil za pokojnú a medzi ľuďmi nepociťuje ani náznaky paniky. Napoludnie bolo v obci málo ľudí. Akurát na ihrisku sa hrala skupinka detí.

Miestne pohostinstvo je zatvorené. Na dverách je tabuľka „Dočasne zatvorené“ bez ďalšieho vysvetlenia. Zákazníci predpokladajú, že ide o reakciu na odporúčania krízového štábu.

„Som rada, že to ľudia zobrali vážne a akceptujú opatrenia. Cítiť, že je vonku menej ľudí. Zareago­vali sme okamžite ako mesto a obec vydali pokyny,“ vraví jedna z mamičiek na ihrisku. „Väčšinou je to tu preplnené, ale dnes ani nie... Prialo nám slniečko, tak sme prišli.“

Na neďalekom futbalovom ihrisku hrala partia amatérov zápas. Ľudia si totiž obmedzenia akcií vysvetľujú tak, že sa týkajú najmä uzavretých priestorov.

Prijaté opatrenia v Malackách

Uzavreté: Otvoriť galériu Mestské centrum sociálnych služieb Zdroj: mh

• Materská škola

• Základné školy

• Cirkevná škola

• Gymnázium

• Základná umelecká škola

•Centrum voľného času

• Mestské centrum kultúry

• Mestské centrum sociálnych služieb (10 zamestnancov v domácej karanténe, budovu dezinfikovali)

Obmedzenia: Otvoriť galériu Obmedzené návštevy na mestskom úrade Zdroj: mh

• Športové podujatia bez divákov

• Obmedzené návštevy na mestskom úrade

Odporúčania:

• Uzatvorenie zariadenia pre ľudí s mentálnym postihnutím

• Zrušenie hromadných kultúrnych, športových, spoločenských podujatí

• Obmedzenie osobného kontaktu s úradmi

Inštrukcie

V prípade podozrenia na koronavírus s nasledovnými príznakmi: vysoká horúčka, bolesti svalov, hrdla a hlavy, dýchavičnosť, kašeľ, únava, kontaktujte najskôr infolinky alebo svojho lekára. Ministerstvo odporúča všetkým pacientom využiť v spolupráci s ich lekárom predpis liekov cez tzv. e-recept, aby sa vyhli návštevám a pobytu v ambulanciách.

Opatrenia

Od pondelka budú dočasne pozastavené všetky prílety aj odlety do a z Talianska. Vláda vydala zákaz návštev v nemocniciach, sociálnych zariadeniach (domovy dôchodcov, detské domovy), ako aj návštevy vo väzniciach. Samosprávy aj súkromné inštitúcie obmedzujú masové a hromadné kultúrno-spoločenské akcie.

Informácie

Nonstop linka: 0917 222 682

Infolinky úradov verejného zdravotníctva: 0800 221 234

Email: novykoronavirus@uvzsr.sk

Web: www.health.gov.sk

SMS od ministerstva zdravotníctva