Sypalo mu. Slovenský hokejový útočník Martin Bakoš (29) má za sebou vydarenú sezónu v KHL.

V tíme Admiral Vladivostok bol so 42 bodmi najproduktívnejším hráčom, k spokojnosti mu ale určite chýba postup do play off časti. Pre Bakoša sa tak sezóna v KHL skončila. Nielen o pôsobení vo Vladivostoku, ale aj najbližších plánoch sa s rodákom zo Spišskej Novej Vsi môžete pozhovárať v ONLINE rozhovore.