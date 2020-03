Lipšic po nebezpečných vyhrážkach od neznámeho muža: Nechajte moju rodinu na pokoji!

Rodina bývalého ministra vnútra Daniela Lipšica zažila nepríjemný víkend.

V sobotu mal neznámy muž v reštaurácii vykrikovať, že advokátovi zoberie deti. Polícia ho dokonca zadržala až pri byte exministra. Prokurátor však nevidel dôvod riešiť konanie muža ako trestný čin.

Bývalý šéf rezortu vnútra Daniel Lipšic napísal na sociálnej sieti o incidente, ktorý sa mal stať počas víkendu. Rodinná známa ho mala informovať o mužovi, ktorý vošiel do reštaurácie neďaleko jeho bydliska, a mal vykrikovať, že mu zoberie deti a bude ho to mrzieť. „Išiel som ihneď do zmienenej reštaurácie, ale pred vchodom do nášho domu už bola policajná hliadka s mužom, ktorý mal pod bundou červenú mikinu s kosákom a kladivom. Tohto muža policajti našli priamo pred dverami nášho bytu,“ popísal Lipšic.

Ako dodal, políciu zavolal taxikár a muži zákona ho odviedli na oddelenie. „Následne ma policajti informovali, že službukonajúci prokurátor nevidí v jeho konaní trestný čin nebezpečného vyhrážania, keďže bol pod vplyvom alkoholu. Len pripomínam, že policajti ho vzali spred vchodu do nášho bytu,“ upozornil Lipšic. Ako dodal, berie na vedomie názor službukonajúceho prokurátora a zariadi sa podľa toho. Vyzval, aby nechali jeho rodinu na pokoji.