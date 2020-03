Réwayova forma konečne naberá správny smer: V Poprade strelil už tretí gól!

Slovenský útočník Martin Réway sa po dlhom čase dostáva do solídnej formy.

Réway len pred pár týždňami prišiel do tipsportligového Popradu, kde sa presťahoval z Kladna., v ktorých si pripísal šesť asistencií.

Martin bol považovaný za obrovskú nádej a talent slovenského hokeja, no kariéru mu výrazne pribrzdili ťažké zdravotné komplikácie so srdcom. Niekoľkokrát skúšal reštartovať svoju formu a dostať sa späť do tempa, no dlhodobo sa mu to nedarilo.

Teraz to vyzerá tak, že práve Poprad by mohol byť pre Réwaya tým správnym pôsobiskom. Po prvých zápasoch, kedy sa dostával do zápasového tempa, predvádza v každom ďalšom čoraz lepšie výkony. Navyše, konečne sa mu začí dariť aj čo sa týka bodov. Najprv si otvoril strelecký účet v najvyššej slovenskej hokejovej lige, keď strelil gól po takmer dvoch rokoch.

Z posledných štyroch zápasov sa mu podarilo strelecky presadiť až v troch prípadoch a ťahá svoj tím za dobrými výsledkami. Celkovo má v Poprade bilanciu 3+1 v 7 dueloch.