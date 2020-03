Afrika má prvú obeť koronavírusu: V Egypte zomrel starší nemecký občan

V Egypte zomrel v nedeľu na koronavírus SARS-CoV-2 nemecký občan.

Ide o 60-ročného muža, ktorý je zároveň prvou smrteľnou obeťou ochorenia Covid-19 v Afrike. Informovali o tom agentúry DPA a AFP s odvolaním sa na egyptské ministerstvo zdravotníctva.

Muž pricestoval do Egypta pred týždňom. Šesťdesiatročný nemecký občan prejavoval príznaky horúčky a do nemocnice v letovisku Hurghada ho prijali 6. marca po tom, ako prišiel z juhoegyptského mesta Luxor, uviedol vo vyhlásení hovorca tamojšieho ministerstva zdravotníctva. Dodal, že následne ho pozitívne testovali na koronavírus a bol umiestnený na jednotku intenzívnej starostlivosti, keďže trpel dýchacími problémami a akútnou pneumóniou. Muž odmietol prevoz do karantény do inej nemocnice, jeho stav sa zhoršil a v nedeľu 8. marca zomrel.

Egypt nahlásil v porovnaní s inými arabskými krajinami, kde sa vyskytol vysoký počet ľudí nakazených koronavírusom zatiaľ 48 potvrdených prípadov, z toho 45 osôb bolo na palube výletnej lode, ktorá sa plavila po Níle z Asuánu do Luxoru.

V Nemecku je 970 potvrdených prípadov nákazy. Najviac nakazených majú spolkové krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko (392) a Bádensko-Württembersko (182). Jedinou spolkovou krajinou, kde sa vírus zatiaľ neobjavil, je Sasko-Anhaltsko.