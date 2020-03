Pozorný divák si to všimol už neraz, že stále častejšie futbaloví tréneri posielajú odkazy svojim zverencom na malých papierikoch. Čo ale s odkazom urobiť, keď si ho prečítate. Tu je návod – viď video!

Kamery zachytila tento moment v stretnutí najvyššej tureckej futbalovej ligy Gaziantep – Trabzonspor (1:1). Senegalskému futbalistov Badou N'Diayovi (29)

Rodák z Dakaru najskôr loptu spracoval, perfektne nahral a potom si prečítal inštrukciu. Ani na okamih nezaváhal, čo urobiť s papierikom. Jednoducho ho dal do úst, párkrát prežul a zhltol. Vraj aby sa nedostal do rúk tým, ktorých sa to netýka.