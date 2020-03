Manžel Adely Vinczeovej Viktor o náhradnom rodičovstve: Do adopcie ideme s pokorou!

Prehovoril o adopcii! Markizácky moderátor Viktor Vincze (29) je už tri roky ženatý s Adelou Vinczeovou (39).

No hoci o ich šťastí nikto nepochybuje, sen stať sa rodičmi sa im zatiaľ, žiaľ, nesplnil. Ako len nedávno povedala pre Nový Čas Adela, sú vo fáze príprav na adopciu dieťaťa. K tejto citlivej téme sa vyjadril aj Viktor, ktorý otvorene prezradil, že napriek veľkej túžbe a snahe, aby sa ich rodinka rozrástla, už s manželkou prestali veriť na zázraky.

Manželia Vinczeovci sa nikdy netajili túžbou po dieťati. Ako však Viktor Vincze priznal už pred troma rokmi, jeho kvalita a počet spermií sa u neho blíži k hranici neplodnosti. V snahe počať dieťa zmenil aj životný štýl: „Skúšam teda všetko. Vymenil som úzke boxerky za voľné šortky, jem viac zinku. Úplne som prestal fajčiť, piť, lepšie sa stravujem,“ prezradil vtedy Viktor. Nič však nepomohlo a do úvahy preto pripadá aj osvojenie dieťaťa. „Cesta k adopcii je dlhá, komplikovaná a kedykoľvek sa z nej dá zísť, keď príde pochybnosť. My sme vo fáze prípravy spoznávania tejto cesty,“ povedala len nedávno pre Nový Čas Adela Vinczeová.

Ako vysvitlo, adopcia je pre oboch veľmi tenký ľad, na ktorý obaja stúpajú len veľmi opatrne. „Náhradné rodičovstvo je komplikovaným a zdĺhavým procesom, počas ktorého si štát aj budúci rodičia preveria, či sú na túto životnú úlohu pripravení. A my to zatiaľ nevieme. Sme len na začiatku poznávania cesty, ktorá nám môže navždy zmeniť životy,“ nadviazal na svojom profile na sociálnej sieti na vyjadrenie svojej manželky Viktor, pričom dodal, že spomínaná cesta sa môže kedykoľvek aj predčasne skončiť.

Šance majú veľké

„Ideme do toho so všetkou pokorou, rešpektom, ale aj nádejou. Lebo ako hovorí Pišta Vandal (spisovateľ a hudobník, pozn. red.), prestali sme čakať na zázrak. Pre niekoho môžeme byť tým zázrakom my,“ dodal Vincze na záver prís­pevku, pod ktorým sa začali kopiť stovky povzbudivých odkazov. Aj keď zatiaľ nevedno, ako sa napokon Vinczeovci ohľadne adopcie rozhodnú, isté je, že šance osvojiť si dieťatko by mali veľké.

povedala Jana Lukáčová z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá zároveň uviedla, že v zmysle zákona o rodine si dieťa spoločne môžu osvojiť len manželia, iba vo výnimočných prípadoch aj osamelá osoba.