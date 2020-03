Primátor Trenčína zvolal v nedeľu kvôli koronavírusu krízový štáb: Verdikt znel jednoznačne

Krízový štáb mesta Trenčín, ktorý v nedeľu zvolal primátor Richard Rybníček, prijal pokyny na minimalizovanie šírenia nového koronavírusu.

Jedným z nich je zrušenie všetkých podujatí s vyššou koncentráciou ľudí, ktoré organizuje mesto alebo organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, s účinnosťou od pondelka (9. 3.) od 7. hodiny. Informovala o tom hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová.

Doplnila, že primátor ďalej prikazuje zabezpečiť dezinfekciu kultúrno-informačného centra a Klientskeho centra Mestského úradu (MsÚ) Trenčín a priestorov Mestskej polície Trenčín. "Tiež uzatvoriť centrá pre seniorov, kluby pre seniorov a všetky kultúrne strediská spravované mestom Trenčín. Zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR, organizované školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. A tiež zintenzívniť hygienický filter v predškolských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta," uviedla Ságová.

Primátor Trenčína zároveň od pondelka odporúča zvážiť správcom uzatvorenie Kultúrneho centra Aktivity a Kultúrneho strediska Dlhé Hony. "Športovým klubom a športovým zväzom odporúča prehodnotiť konanie športových podujatí v meste, prípadne účasť divákov na týchto podujatiach. Organizátorom kultúrnych a spoločenských podujatí odporúča prehodnotiť ich konanie, verejnosti odporúča nezúčastniť sa na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Trenčíne, jeho zasadnutia sledovať online. Verejnosť môže poslancov kontaktovať elektronicky alebo telefonicky pomocou kontaktných informácií z internetovej stránky mesta," dodala hovorkyňa mesta.

Riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta odporúča trenčiansky primátor sledovať zdravotný stav detí. "Pri podozrení na ochorenie by mali postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie. Verejnosti odporúčame obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kín, divadiel, kostolov, nákupných centier. Verejnosť by mala sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä Regionálneho úradu verejného zdravotníctva RÚVZ so sídlom v Trenčíne a Úradu verejného zdravotníctva SR," upozornila Ságová.

Preventívne opatrenia odsúhlasil krízový štáb mesta Trenčín po dohode s riaditeľkou RÚVZ v Trenčíne Ľudmilou Bučkovou, ktorá sa na zasadnutí krízového štábu zúčastnila a informovala prítomných o aktuálnej situácii, uzavrela hovorkyňa mesta.