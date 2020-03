Zvláštna bola kulisa na biatlonovom SP v Novom Meste na Morave. V dobe, ktorú budúce generácie budú možno volať koronavírusová, boli na tribúne iba vlajky a fanúšikovia stáli v lese za plotom.

Bolo to smutné. Už nikdy viac niečo také. Má to zmysel? To boli najčastejšie komentáre biatlonistov a biatlonistiek, keď opisovali atmosféru pretekov bez divákov.Stáli disciplínovane v lese za plotom a povzbudzovali. Nielen svojich, ale každého, kto sa okolo nich mihol.

„V lese ich bolo počuť. A padlo to dobre,“ priznala Ivona Fialková, ktorá však rovnako ako celá naša výprava, svojich verných výsledkami nepotešila. Najlepším výsledkom našich bolo 11. miesto Paulíny Fialkovej v nedeľných pretekoch s hromadným štartom.